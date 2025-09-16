El Barça apuesta por Ed Sheeran para la camiseta del clásico en el Bernabéu

Continúa el Barça sacando rédito a su acuerdo promocional con Spotify, pese a que aún no ha podido volver al campo que lleva su nombre. Ed Sheeran, cantautor británico de 34 años, es el escogido para que lleve impresa su marca en la camiseta azulgrana que lucirá el primer equipo en el próximo enfrentamiento con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu del último fin de semana de octubre. Según avanzó Rac1, Sheeran podrá así promocionar el lanzamiento de su octavo y último álbum, 'Play', de Warner Music.

El Barcelona, en cualquier caso, aún no ha oficializado el acuerdo para llevar a Sheeran en el frontal de la camiseta -también lo hará el primer equipo femenino-, ni las fechas en las que los aficionados podrán comprar las equipaciones, incluidas sus ediciones especiales.

Seguidor del Ipswich

Es Sheeran, más allá de su faceta como artista, un acérrimo seguidor del fútbol. Desde 2023, el cantante, nacido en Halifax, es accionista minoritario (1,4%) del histórico Ipswich Town, ahora en la segunda categoría del fútbol inglés. Tiene además con el Ipswich acuerdos de patrocinio y es habitual que el equipo le conceda la camiseta con el número 17, con la que el el artista publicita a los 'tractor boys'.

Ed Sheeran, celebrando un gol del Ipswich. / @IpswichTown

De confirmarse la información, Sheeran tomará el relevo en la camiseta del Barça para los clásicos de Travis Scott (que en su día aprovechó para montar 'shows' en Barcelona, además de protagonizar varias escenas surrealistas en el palco), Coldplay, Karol G, los Rolling Stones, Rosalía y Drake.

A Ed Sheeran, por cierto, le escuchan 93,2 millones de personas cada mes en Spotify.