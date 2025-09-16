El Ayuntamiento de Barcelona reclama que nadie compita bajo bandera israelí en el Tour 2026

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, aseguró este martes en declaraciones a Betevé que la salida del Tour de Francia 2026 que tendrá lugar en Barcelona el próximo 4 de julio no corre peligro. El Ayuntamiento salió así al paso de la Unión Ciclista Internacional (UCI), que puso el lunes en duda la celebración de grandes acontecimientos deportivos en España después de que el pasado domingo no pudiera concluirse la Vuelta ante las protestas propalestinas llevadas a cabo en Madrid. Escudé, además, reclamó que los equipos que compiten bajo bandera israelí dejen de participar en competiciones deportivas.

"A la UCI no le compete el Tour", advirtió el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, que dejó claro: "En ningún caso nos hemos planteado la supresión de la salida del Tour [en Barcelona]".

La posición del COI

En cualquier caso, Escudé insistió en que las demandas van más allá de la competición ciclista, sino que engloban al deporte en general: "No puede ser que, por hechos muy similares, a Rusia se le suspendiera y, viendo las atrocidades cometidas en Gaza, que el COI mire hacia otro lado. Sería muy injusto fijarse sólo en el ciclismo".

Cuando a Escudé le preguntaron concretamente si visualizaba una salida del Tour en Barcelona sin ningún equipo con la bandera israelí, fue claro: "Evidentemente, es lo que pedimos".

"Tenemos que ir todos a una y pedir a los organismos internacionales, comenzando por el COI, la supresión de los equipos que compiten bajo la bandera israelí. Es una manera de alertar a la sociedad a nivel internacional de lo que está pasando. Y contribuir a detener el genocidio que se está llevando en Palestina. Lo que queremos es amplificar el mensaje desde el deporte", zanjó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona.