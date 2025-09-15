Umtiti, el central de cristal, se retira con 31 años: "Lo di todo con pasión, no me arrepiento de nada"

Llevaba un año y medio sin jugar y finalmente decidió dejarlo. Samuel Umtiti anunció este lunes su retirada definitiva del fútbol con solo 31 años. El central francés, campeón del mundo con los 'bleus' en 2018, publicó un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que puso punto final a su trayectoria.

"Tras una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós... Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada. Quiero dar las gracias a todos los clubs, presidentes, entrenadores y jugadores con los que he trabajado", escribió el defensa, que jugó en el Barça entre 2016 y 2023.

El pasado viernes, el ya exfutbolista fue visto abandonando el centro de entrenamiento del Olympique de Lyon. Esa escena abrió las especulaciones sobre una posible vuelta a casa, ya que Umtiti entró en la academia de OL en 2009, pero RMC Sport ya adelantó que se encontraba grabando un vídeo de despedida. Este lunes finalmente se hizo pública su retirada.

La infiltración en la rodilla

Umtiti fue una pieza clave de Francia en el Mundial de Rusia en el que el conjunto galo alzó la Copa tras tumbar a Croacia en la final. El pasado junio concluyó su último contrato como profesional con el Lille, club en el que no pudo reponerse de las lesiones que le han amargado en los últimos años.

El defensa decidió infiltrarse en la rodilla antes de aquella cita mundialista de Rusia para jugar con su selección, con la que conquistó la gloria, pero esa decisión a la larga acabó resultado perjudicial para su salud. Desde entonces entró en una espiral de lesiones y quirófanos de la que no logró salir.

622 días de baja entre 2016 y 2022

El Barça pagó 25 millones de euros por Umtiti en 2016 y con el club azulgrana conquistó dos Ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España. Hasta 2018 formó pareja con Piqué en el eje de la zaga, pero tras la cita mundialista apenas disputó 41 partidos en cinco años. Llegó a estar 622 días de baja entre 2016 y 2022. Después pasó por el Lecce en Italia y el Lille, con el que solo jugó 12 encuentros en dos campañas.

Umtiti no jugaba un partido oficial desde el 21 de enero de 2024 en la Copa de Francia. Desde el Mundial de Rusia hasta ahora sufrió un total de 18 lesiones que le obligaron a perderse alrededor de 170 partidos. Este lunes puso fin al calvario.