Directo | Cancelada la última etapa de la Vuelta Ciclista por las protestas: reacciones políticas y última hora de las detenciones y heridos

CRÓNICA | La Vuelta se convierte en una manifestación propalestina en Madrid

Así lograron los manifestantes suspender el final de la Vuelta: "¡Palestina vencerá!"

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Sergi López-Egea

Sergio R. Viñas

Víctor Vargas Llamas

Una multitud de manifestantes ha invadido varias zonas del recorrido de la 21ª y definitiva etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 debido a las protestas propalestinas, protagonizando los primeros incidentes y obligando a cancelar la Vuelta Ciclista.

Multitud de manifestantes invaden zonas del recorrido de la Vuelta / Manu Fernandez / AP

Hilo en directo para narrar la última etapa de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

