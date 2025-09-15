En Directo
La ronda ciclista
Directo | Cancelada la última etapa de la Vuelta Ciclista por las protestas: reacciones políticas y última hora de las detenciones y heridos
CRÓNICA | La Vuelta se convierte en una manifestación propalestina en Madrid
Así lograron los manifestantes suspender el final de la Vuelta: "¡Palestina vencerá!"
Una multitud de manifestantes ha invadido varias zonas del recorrido de la 21ª y definitiva etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 debido a las protestas propalestinas, protagonizando los primeros incidentes y obligando a cancelar la Vuelta Ciclista.
Hilo en directo para narrar la última etapa de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.
Juan José Fernández
Marlaska justifica la interrupción de la Vuelta en plena marea de críticas políticas y policiales
En pleno rifirrafe político por la interrupción este domingo de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España a cargo de miles de manifestantes en favor de Palestina, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitado a las fuerzas policiales que actuaron, ha deseado "el pronto restablecimiento" para la veintena de agentes heridos y ha apoyado este lunes las movilizaciones que dejaron sin podio ni llegada a meta, como "fruto de una manifestación social" de "una inmensa mayoría de españoles que ejercieron su derecho a manifestarse" en un país "que dice ya basta". Amplíe en este enlace la información de Juan José Fernández.
Sara González
Illa celebra "la firmeza" de Sánchez ante el genocidio en Gaza: "Sin valores un país no tiene futuro"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha vuelto a romper una lanza a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras las protestas propalestinas que este domingo motivaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta en la Comunidad de Madrid. "Celebro su firmeza y coherencia", ha asegurado durante la inauguración de unas jornadas organizadas por Europa Press en un momento en el que el PP y Vox señalan al presidente como responsable de que no pudiera culminarse esta competición deportiva en el que participaba el equipo de Israel. Lea toda la información de Sara González en este enlace.
Ayuso carga contra el Gobierno por las protestas en la Vuelta y denuncia una "imagen catastrófica de España"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a situar en el centro de la polémica al Gobierno de Pedro Sánchez tras los incidentes registrados durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. La jornada, que debía culminar como una fiesta deportiva en la capital, se vio empañada por protestas propalestinas, desvíos de recorrido y un fuerte dispositivo de seguridad que, según la líder madrileña, resultó "insuficiente" y "mal planificado". Amplíe aquí la información de Andrea San Martín.
Otegi: "La reacción popular en la Vuelta nos dignifica y pone en la vanguardia solidaria"
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que la "reacción popular" a la participación de un equipo israelí en la Vuelta ciclista a España "dignifica" y "pone en la vanguardia de la solidaridad internacional" a los "pueblos y ciudades" que han protestado.
"Nadie ha querido poner en riesgo a los ciclistas, y no se ha hecho", ha asegurado en una entrevista en Radio Popular, en la que ha calificado dicha reacción popular como "sana".
Otegi también se ha referido a las críticas de EH Bildu sobre algunas actuaciones de la Ertzaintza y tras destacar que "no hay ningún problema con los ertzainas a nivel individual", ha indicado que se sienten "obligados" a denunciar los comportamientos antidemocráticos "cuando se producen".
Óscar López dice sentir "orgullo" por las protestas en La Vuelta en Madrid
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este lunes que siente "orgullo" por las protestas de la víspera en Madrid que obligaron a cancelar la última etapa de La Vuelta España ante la "insoportable" situación que se vive en Gaza por el "genocidio" que está cometiendo Israel.
En un desayuno informativo de Europa Press ha afirmado que el pueblo de Madrid "no es de agachar la cabeza y mirar para otro lado" y por tanto le "alivia" y le enorgullece que miles de personas se movilicen en defensa de la paz y contra el genocidio.
"Quienes hoy se indignan no son conscientes de que están muriendo decenas de miles de personas inocentes en Gaza y lo que está pasando en Palestina es insoportable", aunque "afortunadamente" hay personas en Madrid que se han manifestado en contra de los ataques de Israel.
Ana Cabanillas
Urtasun, tras la cancelación de la Vuelta: "Tenemos que lograr que Israel no participe en la próxima Eurovisión"
El ala minoritaria del Gobierno presiona por que España no participe en el festival de Eurovisión en caso de que los organizadores del certamen, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), permita presentarse a Israel. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado esta medida a RTVE después de meses pidiendo la expulsión del estado israelí, que desde hace casi dos años mantiene una ofensiva que se ha cobrado 65.000 víctimas en la franja de Gaza. Consulte la noticia de Ana Cabanillas aquí.
Pilar Alegría: "La Vuelta habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida"
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó que La Vuelta, cuya última etapa fue cancelada este domingo por las protestas propalestinas, "habría sido normal" si no hubiera participado el equipo "de un país genocida", y reconoció que le produjeron "bochorno" y "vergüenza" las imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, saludando al Israel-Premier Tech.
"Lamentamos que la etapa no se pueda completar, pero la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas. El deporte no puede ni debe ser una isla ajena al sufrimiento que está sufriendo Gaza", argumentó en declaraciones al programa 'Carrusel Deportivo' de la Ser que tecoge Europa Press en alusión a que el deporte no debe olvidar lo que está pasando en Palestina.
Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y dice que "no es digno" del cargo: "No tiene límites"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los "actos de violencia" en La Vuelta y ha dicho que "no es digno" del cargo que ocupa, después de que las protestas propalestinas obligaran a suspender la última etapa, con cargas policiales, dos detenidos y más de una veintena de policías heridos. A su entender, el presidente del Gobierno ya "no tiene límites".
"El presidente del Gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país", ha declarado Feijóo, antes de presentar la conferencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, organizada por el Foro Nueva Economía.
May Mariño
Abascal ataca a Sánchez: "Quiere la violencia en las calles para mantener el poder"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, responsabilizó directa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de los incidentes que obligaron a cancelar La Vuelta
"Ha sacado a sus milicias a la calle", dijo Abascal en la red social X sobre las palabras de admiración que el presidente del Gobierno dirigió "hacia quienes sabotean y atacan la vuelta a España"
"El psicópata ha sacado a sus milicias a la calle.
Le da igual Gaza. Le da igual España. Le da igual todo.
Pero quiere la violencia en las calles para mantener el poder. Necesita a sus terroristas callejeros porque cuando ve al pueblo de verdad, como en Paiporta , sale corriendo como un miserable".
Dos detenidos y 22 policías heridos por las protestas de la última etapa de la Vuelta
Las protestas propalestinas celebradas este domingo en Madrid y que han impedido el normal desarrollo de la última etapa de la Vuelta a España se han saldado con dos detenidos, si bien desde la Delegación del Gobierno han destacado que la jornada se ha desarrollado "sin incidentes graves" y que los manifestantes han dado un "ejemplo de dignidad".
"El extraordinario dispositivo desplegado en el día de hoy por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a la Policía Municipal de Madrid, nos permite informar de que la manifestación en protesta por el genocidio de Gaza que se ha producido esta tarde en nuestra capital se ha resuelto sin incidentes graves", ha dicho el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, durante una declaración institucional.
