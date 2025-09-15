Marta Perarnau asume la presidencia de FUTPRO, el sindicato mayoritario del fútbol femenino

Marta Perarnau Vives se convirtió oficialmente este lunes en presidenta de FUTPRO, el sindicato mayoritario de las futbolistas españolas, un reto que afronta con el objetivo de "proteger y mejorar" la vida de las jugadoras.

Perarnau, que encabezaba la única candidatura presentada a la presidencia y junta directiva de FUTPRO, tomó el relevo de Amanda Gutiérrez, máxima responsable del sindicato en los últimos cuatro años, en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Electoral que el sindicato celebró en el Colegio de la Abogacía de Barcelona.

La exfutbolista, que cuenta como secretaria general con Andrea Pereira Cejudo, anunció que su primera medida como presidenta será la reducción de las cuotas de afiliación "para llegar al máximo número de futbolistas".

En su discurso, la nueva presidenta de FUTPRO, de 30 años, resaltó la naturaleza de la asociación desde su fundación: "Un sindicato de futbolistas y para futbolistas".

En ese sentido, defendió que FUTPRO debe ser "transparente" y se mostró abierta a "escuchar a jugadoras, a instituciones, así como a otros sindicatos" del mundo del fútbol.

Salud mental

Una de las cuestiones que, según Perarnau, ocupará un "lugar central" de su proyecto es la salud mental, ya que "cuidar el bienestar psicológico de las futbolistas es cuidar su carrera y su futuro".

La nueva presidenta de FUTPRO, hija del exatleta, periodista y escritor Martí Perarnau y la exatleta y entrenadora Loles Vives, colgó las botas hace pocos meses y ahora afronta su nueva etapa con la misión de seguir peleando "desde otro escalón".

"Siempre he sido una futbolista reivindicativa que ha intentado luchar por sus compañeras. Siempre he peleado desde el campo y desde el barro, y siempre he demandado que tengamos mujeres en puestos de responsabilidad", manifestó.

Antes del discurso de Perarnau, Amanda Gutiérrez, que seguirá vinculada a la asociación como presidente honorífica, puso en valor los objetivos conseguidos a lo largo de su mandato, haciendo especial mención a la firma del segundo convenio con la Liga F y al papel del sindicato en el movimiento 'Se acabó' después del Mundial conquistado por España en 2023.

"Nunca pensé que acabaría siendo presidenta de un sindicato. Lo hice con una sola promesa, ser la voz de las futbolistas, y hoy miro atrás y siento orgullo porque juntas no solo hemos cumplido nuestros objetivos, sino que hemos ido más allá. He cumplido un sueño personal que era ser la jugadora de todas", aseguró una emocionada Amanda Gutiérrez.