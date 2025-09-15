Marc Bernal empieza otro viaje después de la lesión

Los deportistas no han encontrado una analogía mejor para describir un periodo de inactividad, fundamentalmente una baja por lesión, como la estancia en un túnel. No iba a ser menos Marc Bernal, de 18 años, cuando se puso delante de los periodistas por primera vez después de reaparecer frente al Valencia.

Entró en ese túnel el 27 de agosto de 2024 mientras era ayudado a salir del césped de Vallecas porque la pierna izquierda le flojeaba. En el último minuto (el 97 de aquella trabajada victoria por 1-2), pugnaba por un balón junto a la línea de banda con Isi Palazón, y la rodilla izquierda hizo una forzada rotación que le provocó una rotura de los ligamentos cruzados y una lesión asociada al menisco.

Marc Bernal, en los servicios médicos del Barça de Sant Joan Despí. / FCB

383 días después

"Ha sido un proceso muy duro, en el que al principio no ves la luz del final, pero que ha acabado en un día muy bonito", dijo con una sonrisa luminosa cerca de la medianoche del domingo. Entró en el minuto 80 del partido gracias a la goleada (una más), sobre el Valencia en la selecta, por reducida, fiesta en el Johan Cruyff.

Gritando, llorando, saltando, corriendo, flexionando y sonriendo ha permanecido 383 días Bernal en ese túnel. Se ha hecho mayor de edad durante el tiempo, pero ha madurado más por la experiencia vivida que por los días transcurridos. Nunca se había imaginado que pasaría un mes hospedado con su madre en el hotel que está enfrente de la ciudad deportiva en Sant Joan Despí para acudir cada día a las sesiones de rehabilitación, siendo la familia natural de Berga. O que se haría íntimo de Borja Vera, que es mucho más que el fisioterapeuta de cabecera que le ha acompañado en el viaje.

Bernal, con Pau Víctor y Raphinha en un entrenamiento de pretemporada. / Dani Barbeito / SPO

"Esto me ha ayudado a ser más fuerte y a conocerme más a mí mismo, a ser más fuerte física y psíquicamente", dijo Bernal, partícipe con los demás de un día redondo en el que gozó, particularmente de una cálida y emotiva bienvenida al sustituir a Pedri. En los diez minutos y pico de competición dio la asistencia a Robert Lewandowski para sellar el 6-0.

Hansi Flick anima a Marc Bernal al darle entrada en el Barça Valencia. / Jordi Cotrina

En el umbral

Pero el futbolista, de 1,93 metros y 84 kilos, se halla solo en el umbral de salida de ese túnel. Ahora le toca, a la luz del día, competir, pelear, jugar y destacar de tú a tú con los demás, y demostrar que es el mismo prometedor chico que entró en ese sufrido, doloroso y anónimo periodo de su vida.

A Hansi Flick también se le ha hecho larga la recuperación de Bernal. Pensaba que había descubierto un mediocentro fiable en la pretemporada del año pasado y lo perdió muy pronto. Al tercer partido de Liga. En los tres había sido el futbolista de Berga el pivote defensivo del Barça. Flick puso la guinda a la noche feliz, en la que la plantilla respondió como una unidad, despejó sospechas con una actuación coral y pudo abrazar a Bernal en la línea de banda para devolverle al césped.