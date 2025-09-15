GP de Azerbaiyán F1 2025: fechas, horarios y dónde ver

El circuito de Bakú alberga este fin de semana, del viernes 19 de septiembre, al domingo 21, el Gran Premio de Azerbaiyán. La decimoséptima prueba del calendario que significará el punto y final de la gira europea en el Mundial. En el territorio situado en el 'viejo continente' y Asia, los McLaren tratarán de subirse a los cajones más altos del podio de nuevo, tras la victoria de Max Verstappen en el trazado de Monza: la tercera en toda la temporada para el neerlandés.

Al trazado de Bakú, los pilotos 'papaya' llegan con una diferencia de 31 puntos en la clasificación general: Óscar Piastri es el líder del Mundial con 324, mientras que el británico, Lando Norris, es segundo con 293. Por tanto, el Gran Premio de Azerbaiyán se postula como otro de los eventos trascendentales para el devenir del campeonato de pilotos, cuando faltan ocho citas para la conclusión del mismo. De igual forma, el GP cobra igual de importancia para la escudería de Woking.

Esto es, porque pueden proclamarse campeones del Mundial de constructores por novena vez en su historia, —segunda consecutiva— si Piastri y Norris se hacen con un doblete en Bakú. Esta sería la fórmula más fácil para el alirón del equipo de Zak Brown, teniendo en cuenta que el conjunto británico acumula 617 puntos por los 280 que tiene su máximo perseguidor, Ferrari.

Óscar Piastri y Lando Norris con Andrea Stella, director deportivo de Mclaren / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por lo que respecta a los pilotos españoles, Fernando Alonso intentará resarcirse de su abandono en Monza por un fallo en la suspensión de su Aston Martin. El asturiano buscará obtener nuevos puntos en su casillero: "Por méritos, creo que tendríamos que estar con 20 puntos, quizás más, de los que tenemos", afirmó el doble veces campeón del mundo al término de la carrera en territorio italiano. Por su parte, Carlos Sainz Jr, decimooctavo en el Mundial de pilotos, querrá hacer lo propio, después de quedarse a las puertas de los puntos (11o) en el 'Templo de la Velocidad'.

Horarios del GP de Azerbaiyán F1 2025

Viernes 19 de septiembre

Entrenamientos Libres 1 (FP1): 10:30 - 11:30 horas

Entrenamientos Libres 2 (FP2): 14:00 - 15:00 horas

Sábado 20 de septiembre

Entrenamientos Libres 3 (FP3): 10:30 - 11:30 horas

Clasificación: 14:00 horas

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 13:00 horas (51 vueltas)

¿Dónde ver el GP de Azerbaiyán F1 2025?

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025 se podrá ver en TV en la plataforma de DAZN F1 y en Movistar+. También, 'EL PERIÓDICO' hará una narración en directo online donde se podrá conocer todo lo que ocurre durante el Gran Premio.