Un Espanyol mágico sigue volando y se cuela en el podio de la Liga

No hay quien frene al mágico Espanyol de Manolo González en Cornellà. El Mallorca siguió este lunes el mismo camino del Atlético y Osasuna en la tercera cita de los pericos en casa. El volcánico triunfo ante el cuadro balear (3-2) certifica el 9 de 9 del cuadro catalán en casa y 10 puntos de 12 posibles que sitúan al Espanyol en el podio de la Liga, solo por detrás del Real Madrid y el Barça.

Parece mentira cómo ha cambiado el panorama del equipo perico en solo unos meses. De salvarse en la última jornada ante Las Palmas en un agónico choque a codearse con los grandes del campeonato en un comienzo de temporada maravilloso. Especial mérito tiene la victoria de este lunes en un pulso eléctrico que se puso muy de cara con los goles de Pere Milla y Roberto, se complicó en cinco minutos por el penalti de Lozano y la expulsión de Milla que facilitaron el 2-2 y acabó con el éxtasis de la pena máxima transformada por Kike García tras una ingenuidad de Raíllo.

Carrusel de emociones

Los 26.000 pericos que acudieron a Cornellà (fantástica entrada tratándose de un lunes por la noche) disfrutaron de una noche estelar. Hubo un carrusel de emociones en un estadio volcado con un su equipo. Apostó Manolo por dos novedades en su once con la entrada de Urko en lugar de Expósito, que arrastraba molestias, y el retorno de Roberto como referencia ofensiva por delante de Kike García.

El delantero cordobés, precisamente, estuvo cerca de avanzar a los locales con un disparo que se estresó en el larguero tras tocar en Raíllo (m. 6). El Espanyol era el dueño del juego y encontró la recompensa con el 1-0 sellado por Pere Milla, que se adelantó al experico Kumbulla para desviar con la izquierda un servicio de Romero justo antes de los aplausos del minuto Dani Jarque.

Roberto celebra su gol ante el Mallorca, este lunes en el RCDE Stadium. / Enric Fontcuberta / EFE

Siguió atacando sin freno el bloque catalán y Leo Román echó un cable al zamparse un centro de Dolan que Roberto envió a la red con el muslo (m. 34). Todo parecía perfectamente encarrilado para una victoria cómoda, pero el fútbol es caprichoso y el guion se torció en apenas cinco minutos, primero con el penalti de Pol Lozano sobre Joseph transformado por Muriqi y después con la expulsión de Pere Milla, ya en el añadido del primer tiempo.

"Eres malísimo"

El mediapunta se quejó de una posible falta de Mojica y le soltó un "eres malísimo" al colegiado que resultó letal. Alejandro Hernández Hernández lo expulsó sin miramientos y complicó las opciones del Espanyol ante el tremendo cabreo de Manolo.

Pere Milla se lamenta tras ver ser expulsado este lunes contra el Mallorca. / Enric Fontcuberta / EFE

Cambió por completo el panorama con ese par de desgracias y el Mallorca asumió todo el protagonismo en la segunda mitad ante un rival al que mantuvo a flote Dmitrovic con intervenciones de mérito en remates de Muriqi, Joseph y Mojica.

El técnico perico intentó aportar energía con la entrada de Pickel, aunque el Espanyol siguió sufriendo y Muriqi puso las tablas con un cabezazo mal defendido por Omar. Estaba más cerca el 2-3 que el 3-2, pero el Espanyol jamás se rindió y Kike García aprovechó en el penalti de Raíllo sobre Dolan. Tocó sufrir hasta el final en un ejercicio de resistencia que sitúa al Espanyol tercero en la Liga.