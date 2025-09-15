Comparaciones incómodas, por Lluis Carrasco

¡Vaya bofetada de realidad! En el universo Barça, cada jugador representa una forma de entender el fútbol y, casi, la vida. Frenkie de Jong simboliza la elegancia y el charme. Y luego aparece Marc Casadó, ese chico de la Masia que no vive de la estética, sino de la convicción: no se limita a embellecer el juego, lo sostiene, lo simplifica y lo hace respirar con la naturalidad de llevar el juego del Barça en las venas. Uno, sabes que es bueno, aunque no lo demuestre, el otro, no tiene tiempo ni de planteárselo.

De Jong es un futbolista consolidado, con prestigio y galones. Sabes que puede, aunque no aparezca. Casadó, en cambio, aún pelea por el reconocimiento, y ves que cada minuto lo convierte en sacrificio y trabajo. Si Frenkie atesora capacidad, Casadó, voracidad. La diferencia es de matiz. Frenkie, atractivo, parece el engalanado solista de una orquesta; Casadó, en cambio, se obstina en convertirse en ese director desgarbado que asegura que la sinfonía sea, no solo total, sino coral. Uno deslumbra, el otro ordena. Uno brilla, el otro abrillanta y deja claro que entiende el futbol como una misión que no admite atajos ni excusas.

Casadó interpreta su función de forma sagrada: corre, presiona, corta, orienta, distribuye y es siempre la línea de seguridad que todos miran cuando las cosas se tuercen. No hay lujos, no hay pausa para la foto, solo trabajo, intensidad y acierto. Y lo admirable es que, pese a su juventud, transmite la serenidad de quien lleva toda la vida ahí.

Quizá el Barça necesita ambos perfiles. No sé… Pero el domingo, Casadó gritó a la afición que la Masia sigue viva, que los chicos de casa miran desafiantes a los ojos a cualquiera y demostró que, con pasión, disciplina y un compromiso feroz, no solo se puede estar a la altura de los grandes nombres, sino pasarles la mano por la cara. Su irrupción no fue solo un soplo de aire fresco: fue también un recordatorio de que la excelencia en el Barça puede estar más cerca de lo que parece, corriendo con la camiseta manchada y la mirada fijada en la gloria.