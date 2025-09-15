El Barcelona nombra a Gabriel Martínez como nuevo director de comunicación

El Fútbol Club Barcelona ya tiene nuevo director de comunicación. Tal y como se venía barruntando, la Comisión Delegada de la entidad azulgrana ha aprobado el nombramiento de Gabriel Martínez, que tomará el testigo en el cargo de Àlex Santos, cuya desvinculación se hizo oficial el pasado 3 de septiembre.

Gabriel Martínez, vinculado al Banco Sabadell durante 31 años y que llegó al Barcelona el pasado 30 de mayo para hacerse cargo de la comunicación del primer equipo azulgrana, suma así a sus responsabilidades actuales la comunicación corporativa del club.

Según el comunicado interno elaborado por el Barcelona, Martínez reportará directamente al presidente de la entidad, Joan Laporta, con "dependencia funcional" en el área deportiva de Deco, director deportivo.

Gabriel Martínez, exdirectivo de la consultora Román, está llevando a cabo una profunda renovación en cuanto a las relaciones con los medios de comunicación que siguen la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Será, así, el segundo director de comunicación en esta segunda era de Joan Laporta en la silla presidencial azulgrana, en una temporada que concluirá con un proceso electoral.