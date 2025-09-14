Vuelta a España, en directo | Vingegaard triunfa en la Bola del Mundo y deja sentenciada la carrera propalestina

La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.

Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

Ayuso estará presente en la salida en Alalpardo y en la meta ubicada en Cibeles La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto asistir a la salida de la última etapa, en Alalpardo, y a la meta ubicada en Cibeles.

Las protestas contra la presencia del Israel Tech, gran protagonista de la ronda La actual edición de la Vuelta que hoy llega a su final pasará a la historia por las protestas contra la presencia del Israel Tech y la exhibición de banderas palestinas, que han relegado a un segundo plano la faceta deportiva del evento.

Sergi López-Egea El ciclismo es el espejo del alma Lea aquí la opinión de Sergi López-Egea: El ciclismo es el espejo del alma.

Un corredor del Israel Premier Tech subirá este domingo al podio Matthew Riccitello, corredor del Israel Premier Tech, subirá este domingo al podio de Madrid como ganador del maillot blanco que premia al primer clasificado de la general menor de 25 años.

Vingegaard triunfa en la Bola del Mundo y deja sentenciada la Vuelta propalestina El ciclista danés se impone en la penúltima etapa de la ronda española después de atacar al resto de favoritos a 1,1 km de la llegada en un sábado que ha estado marcado por un intento de corte de unas 30 personas.

Unos manifestantes se sientan en la carretera y cortan el paso a los coches de la carrera Un grupo de manifestantes propalestinos se ha sentado en la carretera a su paso Becerril de la Sierra (Madrid) pero el pelotón ha pasado por el arcén y ha podido continuar la marcha. En cambio, han quedado bloqueados todos los coches de la carrera. El incidente, que no ha podido ser evitado por los agentes de la Guardia Civil a pesar de que han actuado con contudencia, se ha producido al inicio de la subida a Navacerrada, a unos 18 kilómetros de la meta.

La carrera desvía el recorrido en Cercedilla Se desvía la carrera y se evita el paso por la localidad de Cercedilla debido a la concentración de manifestantes.

Unos 1.500 agentes están blindando la etapa de hoy Unos 1.500 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil, están blindando el recorrido de la 20ª etapa de la Vuelta que recorre la sierra de Guadarrama, ahora con una escapada que cuenta 1.20 minutos de diferencia sobre el pelotón de las figuras a 60 kilómetros de la meta.

Activistas propalestinos increpan al equipo israelí en San Lorenzo del Escorial Varios grupos de activistas propalestinos se han agrupado en San Lorenzo del Escorial al paso del pelotón fuertemente custodiados por la Guardia Civil. El pelotón pasó sin incidencias entre gritos y pancartas contra el conjunto ciclista israelí.