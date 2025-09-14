"¡Qué bien que te quedaste, Fermín!", por Juan Cruz Ruiz

Fermín llegó a la temporada como vienen a la historia los futbolistas dispuestos a hacer de la tristeza su circunstancia moral, su resignación o su rabia. Después de unas escaramuzas que lo situaron más allá del Nou Camp (o como se llame ahora ese estadio misterioso), el futbolista que vino al Barça como el suplente perfecto, y luego como el muchacho imprescindible, ha dicho aquí estoy yo, no me da la gana dejar el campo ni regalar el futuro.

No hizo falta que lo dijera en voz alta, aunque en algunos momentos de esta incertidumbre se le notó una rabia que viene, en el Barça, desde la era de Eulogio Martínez, que siempre estuvo a la espera de que fallara Kubala. Ahora, en esta era del fútbol en el alambre de los Laporta que hay en la directiva, se barajó la posibilidad de que este muchacho dejara de pronto las señales notables de su contribución a un equipo que tantas veces ha sido de chicos como él.

Tesoros a los que hay que esperar

Su extraordinaria capacidad para explicar su rabia en el campo fue marcada, en la noche de su triunfo (y los de Raphinha, y los de Lewandowski), por unas jugadas de una impresionante precisión. La primera fue recibida en la grada por un veterano que tan bien lo conoce, Lluís Flaquer, que desde los micrófonos de la Ser evocó la presente historia con un grito que parece un certificado lleno de adjetivos: "¡Qué bueno que te quedaste!"

El Barça es este club de ahora porque ya lo fue en las épocas de Helenio Herrera y de Ladislao Kubala, o de Pep Guardiola. Ninguno de esos entrenadores en los que desemboca Flick ignora que los futbolistas son tesoros a los que hay que esperar incluso cuando aun no han marcado.

Sacralización

Un entrenador es aquel que sabe que quitarse de encima un jugador de las promesas es hacerle un regalo al adversario, es decir, una estupidez como otra cualquiera. En este caso, hay que recordar cómo el entrenador actual dijo, y lo hizo enseguida, que prescindir de Fermín era un dispendio, la sacralización de un hueco que el equipo no se puede permitir.

Cuando vi en la pantalla los dos goles que marcó (igual que vi los de Raphinha, o los de Lewandowski) sentí que este equipo que ahora se presenta en un estadio de juguete tiene futbolistas y tiene un entrenador que hace, al fin, que el Barça sea un equipo más serio que su directiva. Es una alegría. Qué bien que se quedan los mejores.