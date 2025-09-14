Un gran Barça-Valencia encajonado en el minúsculo Johan Cruyff

El Estadi Johan Cruyff fue el refugio de acogida para la disputa del Joan Gamper en agosto con la convicción de que el Spotify Camp Nou estaría listo, un mes después, para acoger el primer partido de Liga en casa. Ha concluido esa prórroga autoconcedida y el equipo tiene que volver al pequeño estadio. El club desanda otra vez el camino hacia Sant Joan Despí, donde se encajonará un partido de Primera División en un recinto que no estaba preparado para ello ni se construyó con esa pretensión.

Ahora sí está acondicionado, con una rápida e improvisada remodelación durante esta semana para dotarle de todos los requisitos que impone LaLiga, con las cámaras del VAR como ineludible y emblemática exigencia.

La junta no se ha pronunciado aún sobre si habrá un segundo episodio liguero en el minúsculo recinto, que apenas puede cobinjar a 6.000 espectadores. Insuficiente para Primera División. El Barça recibirá al Getafe el próximo domingo, también a las 21 horas, y en el Camp Nou todavía se yerguen las cinco grúas alrededor del recinto y se observa la maquinaria pesada en los accesos a la grada. NI rastro, por contra, de los permisos oficiales de reapertura. Los futbolistas pueden dejar las botas y sus enseres en el Johan para la próxima semana.

Marc Bernal, en el centro, durante el calentamiento del entrenamiento del sábado. / Dani Barbeito / SPO

Otro posible retraso

Hansi Flick debe saber si el equipo seguirá allí. Ha hablado con Joan Laporta y conoce perfectamente "cómo está la situación", con el Camp Nou empantanado, Montjuïc reservado y el Johan remozado. "Hace tres partidos no creía que estaría así. Puede que esto se retrase algo más", comentó el técnico, incapaz de poder preveer acontecimientos como lo ha hecho reiteradamente la directiva con el nefasto resultado conocido. La improvisación y la imprevisibilidad no afectarán al equipo, aunque Flick compartió que vaticina "una temporada más dura" que la anterior, sin aclara en base a qué.

"No hay excusas, hay que ganar y ya está. Lo importante es la mentalidad y la actitud en el campo, eso es lo que quiero ver", subrayó Flick, reclamando la atención en el juego. A los aficionados y a los propios futbolistas, apartando del foco de atención al conflicto abierto por el técnico con la selección española a cuenta de la lesión de Lamine Yamal, ausente ante el Valencia como las otras bajas: las de Gavi y Balde, sufridas en Barcelona, y la de Frenkie de Jong con el primer partido de Países Bajos. La inmediata experiencia en el Johan Cruyff fue extraordinaria, con la goleada por 5-0 al Como.

La actitud es el eje fundamental para Flick, dando por sentado que sus futbolistas son de los mejores del mundo en cada posición. Por supuesto, aunque no lo dijera, que los del Valencia, un rival al que el Barça batió las tres veces el pasado año: por la mínima en el estreno de la Liga en Mestalla (1-2) y con dos estrepitosas goleadas, tanto en la segunda vuelta en Montjuïc (7-1) como en la Copa de nuevo en Mestalla (0-5). Ya con Carlos Corberán al frente, a quien elogió por haber estabilizado al equipo y luego salvarlo del descenso.

La frase que tintineaba

La renaudación de la Liga se produce con el recuerdo del empate de Vallecas y la frase que dejó Flick tintineando en los oídos de los culés durante dos semanas: "Los egos matan al éxito". La sentencia merecía una concreción del técnico que no se produjo.

Olmo y Pedri, de cara, en la última sesión previa al Barça-Valencia. / Dani Barbeito / SPO

"Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero que todos estén centrados en el equipo y que sepan lo que toca hacer. La diferencia entre los buenos jugadores y los muy buenos es que saben resolver errores, estar en el lugar que toca...", reflexionaba.

Rueda de prensa de Hansi Flick. / Dani Barbeito / SPO

"Jugar al 50 o al 70% no basta, eso es lo que quiero inculcar. La afición merece el 100% de todos los jugadores" Hansi Flick — Entrenador del Barça

De la Fuente, preparador de porteros, Flick y Fermín. / Dani Barbeito / SPO

Cuestión de entrega

El mensaje tenía que ver también en la entrega, algo que ya denunció en el partido Mallorca cuando vio al Barça rendir "al 50%" en la segunda mitad en un partido ya ganado con 0-3 y dos expulsados en las filas locales. "Si piensas, un día, que hemos jugado al 50-60%... eso no es suficiente. Es lo que quiero inculcar. La afición merece el 100% de los jugadores", explico, atribuyendo a esa entrega incondicional la consecución de los tres títulos.