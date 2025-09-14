Un Espanyol desatado busca el 9 de 9 en casa: "El equipo está volando"

Con 7 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas el Espanyol ha vivido con calma y felicidad el parón de selecciones. Instalado en la zona alta el curso después de salvarse en la última jornada, el cuadro perico quiere prolongar su estado de euforia. Después de tumbar al Atlético y Osasuna, el cuadro blanquiazul persigue el tercer éxito en Cornellà, un 9 de 9 que certificaría las excelentes sensaciones de este comienzo de Liga.

Mientras el vestuario del Mallorca anda revuelto por el terremoto generado por el veterano Dani Rodríguez, que fue suspendido 10 días de empleo y sueldo por criticar públicamente al técnico Jagoba Arrasate, en el feudo perico todo marcha de maravilla. Una nueva victoria en casa catapultaría los blanquiazules, que podrían afrontar la complicada visita del próximo sábado al Bernabéu con la moral en lo más alto.

"Ilusión y buen rollo"

"Llegamos bien, con muchas ganas. Se respira tranquilidad, estamos a gusto, en un buen momento, confiados. Sabemos que es complicado ganar cada partido, pero se respira ilusión y buen rollo", reflexionó este domingo Manolo González, que espera mantener la tensión después de la pausa internacional. "El equipo competirá bien, tiene hambre y ganas de hacer un buen año, de no padecer, los jugadores han tenido dos temporadas que han marcado el futuro del club y lo que queremos es que el club tenga estabilidad".

El técnico elogió el nivel de sus jugadores, que están exhibiendo una brillante versión en casa. "El equipo ahora mismo está volando. Estamos entrenando a un ritmo tremendo. Puedes ganar o perder, pero el esfuerzo es innegociable, sabes que tienes un jugador atrás que está apretando", remarcó Manolo, que destacó la figura de Muriqi, un delantero rocoso que siempre genera problemas. "Nos espera un partido muy, muy difícil. Es un rival muy exigente que tiene muchas maneras de hacerte daño", concluyó Manolo.