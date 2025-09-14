La contracrónica del Barça-Valencia: goles de suplentes que no lo son

Fermín repitió el gesto acuñado por Cristiano Ronaldo. El de que se queda aquí. Sentía que debía hacerlo ante la parroquia barcelonista, por mucho que evocara al antiguo astro madridista, después de lo mucho que se habló de su posible marcha al Chelsea, sin que él ni el Barça abrieran la boca. Era evidente que ha continuado después de que cerrara el mercado; quiso subrayar que él había querido quedarse, ilusionado con cumplir el objetivo de triunfar en el Barça. "Siempre he querido estar aquí y lucharé por estar muchos años aquí", repitió Fermín al final del partido.

Se quedó por el sentimiento propio y por el sentimiento de Flick, subyugado por el silencioso rendimiento que le dio Fermín, un mal llamado suplente que ha arañado puertas y paredes para escalar a la titularidad en una de las plazas más cotizadas. Con la misma perseverancia con la que iba ascendiendo peldaños en la calera y era conocido como Fermín el pequeñín.

Fermín dispara al marco de Aguirrezabala en el 1 0. / Jordi Cotrina

Suplente en cada inicio de temporada, sin disfrutar de la primera titularidad hasta octubre, Fermín el grande ha aparecido en dos de los cuatro partidos, encareciendo aún más el puesto. No tiene Flick un tipo como Fermín, un interior con el denuedo de un trabajador y un delantero implacable con el mejor ratio entre goles marcados y minutos disputados. El paradigma de "la intensidad y la humildad" que les pide el entrenador. Se reencontraba Fermín con la hinchada culé, en el mismo escenario del Joan Gamper y repitió el doblete que le endosó al Como.

Un jugador del Valencia sujeta a Marcus Rashford. / Jordi Cotrina

18-1 al Valencia

No es un suplente Fermín, y menos lo es Ferran Torres, titular en los otros cuatro partidos. Nadie apremia a Robert Lewandowski para que vuelva. Nadie ha echado de menos al polaco, y tocado en su orgullo de verse relegado a la banda, quiso exprimir el privilegiado lugar que ve peligrar con un zapatazo a la escuadra para ultrajar a un débil Valencia que se arruga ante el Barça de Flick. Encajó un 7-1 en Montjuïc, un 0-5 en Mestalla y otra repasada en el Estadi Johan Cruyff (6-0). Desde enero a septiembre.

Raphinha celebra uno de sus goles. / Jordi Cotrina

Fue suplente, y tampoco lo es, Raphinha. Flick le castigó con el chándal por haber llegado con retraso a un cita del equipo. Por muy vicecapitán que fuera, pasó por el mismo correctivo que Jules Koundé la pasada temporada. Con un valor añadido. Flick no tenía a Lamine Yamal, lesionado con la selección. Prefirió darle la titularidad a Roony Bardghji, un suplentísimo –el tercer recambio en la demarcación–, que dar un síntoma de debilidad ante los futbolistas. Raphinha salió enfurecido. No con Flick.

Los suplentes que no lo son se repartieron a pares los goles, pero el más suplente de la plantilla, desde el mes de agosto de 2024 sin sacar la cabeza por el césped, fue el más aplaudido. Volvió Marc Bernal después de un año y dos semanas ausente por lesión. Dio la asistencia a Lewandowski para perpetuar la gran pero minúscula fiesta del Johan Cruyff. El estadio consignó un récord de asistencia en un partido ofiial con 5.862 personas. El club escribió otro récord: el de la peor asistencia a un compromiso del primer equipo.