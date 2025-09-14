Las claves del Barça-Valencia: revolucionaria alineación de Flick

El insólito estreno liguero del Barça como local, que tiene lugar en el Estadio Johan Cruyff, se completa con una no menos inédita alineación de Hansi Flick, repleta de sorpresas. Un once que sólo parece natural con la presencia de Joan Garcia bajo los palos.

Eric sigue de central

En el tercer partido, el de Vallecas, empezaron a cohabitar Jules Koundé en el lateral y Eric Garcia de central, y la fórmula continúa en el Johan. El resto de la defensa cambia: Cubarsí recupera la titularidad en lugar de Christensen, que ha jugado los dos partidos con Dinamarca, y Gerard Martín, como era de esperar, cubre la ausencia por lesión de Alejandro Balde.

Eric García, el defensa del Barça, se lamenta de un error en Vallecas durante el duelo contra el Rayo. / Efe / Chema Moya

Solo aguanta Pedri

Los cambios se extienden al centro del campo, donde sólo sobrevive Pedri. La ausencia de Frenkie de Jong era inevitable por la lesión que seprodujo con Países Bajos. El mediocentro será Marc Casadó, que ya fue titular en la visita al Levante. Flick tampoco tenía a Gavi para sopesar una alternativa. Ni podía alinear de salida a Marc Bernal, el otro pivote natural de la plantilla, que ha regresado a la lista después de un año de ausencia por la grave lesión que sufrió.

Raphinha llega tarde

La sensible baja de Lamine Yamal tendrá un sustituto inesperado. Será el joven sueco Roony Bardghji, uno de los tres fichajes del verano, acaso el más anónimo. Los tres coinciden por primera vez en la alineación. El internacional sub-20 debuta en la competición de titular. No participó en las tres jornadas anteriores porque no había sido inscrito.

Roony jugará de extremo derecho y Rashford ejercerá por la izquierda. Ferran Torres no pierde el puesto de delantero centro. La suplencia de Raphinha se explicaría por haber sido el último en llegar del periplo internacional, pero se produjo porque llegó tarde a la sesión de activación y Flick no le ha perdonado, como no perdonó a Koundé cuando se retraso un par de veces en la pasada campaña. También se sienta en el banquillo el veterano Robert Lewandowski, tras sus compromisos con las selecciones y la visita a Newcastle en la Champions en el horizonte.