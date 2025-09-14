El City respira con la goleada al United (3-0)

Era una victoria sólo para tomar aire y fue el Manchester City el que se sacó de encima la sensación de asfixia. Tal era la necesidad del City, idéntica a la del United, que daba igual que enfrente estuviera el máximo rival ciudadano. El vecino seguirá condenado a seguir viviendo con la respiración agitada.

Bajo mínimos se reencontraban los eternos rivales, una victoria en tres jornadas cada uno, y la urgencia del mediocre arranque de la temporada se añadía al mal recuerdo de la pasada campaña. No podía esperarse, ni mucho menos, un gran fútbol, faltos todos de confianza, y el duelo se resolvió por la vía de la eficacia.

Phil Foden marca el primer gol del derbi de Manchester a centro de Doku. / ADAM VAUGHAN / EFE

Mucho más resolutivo fue y es el City, con la bestia Haaland en su poder, autor del doblete que convirtió en contundente el triunfo de los celestes, que se apoyaron también en el gigante Donnarumma en el debut en el Etihad ante su nueva parroquia. Autor el meta italiano de una gran parada en el primer tiempo en una jugada que se invalidó y de otra mejor, ante una magnífica volea de Bryan Mbeumo, que abortó el intento del United de reengancharse al partido.

Acabó hundido y acomplejado el once de Ruben Amorim, desarbolado al contragolpe en la segunda mitad cuando intentaba igualar el gol de Phil Foden del primer tiempo, que cabeceó un centro de Jérémy Doku. La fase inicial reprodujo la inseguridad que atenaza a ambos equipos, más preocupados que alegres, aunque la iniciativa del juego partía del City por su condición de local.

Gianluigi Donnarumma despeja un centro. / ADAM VAUGHAN / EFE

El marcador obligó al United a forzar más en ataque, hasta entonces limitado a buscar algún pase al espacio. Sesko supo hurgar entre Rúben Dias y Gvardiol cada vez que Bruno Fernandes o Mbeumo levantaban la cabeza sin llegar a rematar. Haaland, en cambio, se procuró disparos para marcar un par de goles y sumar un tiro al poste en otro mano a mano con Bayindir, que perdió la comparación con Donnaruma.

Doku había facilitado el gol de Foden y colocó a Haaland en carrera hacia Bayindir para que el noruego le batiera con una suave vaselina en su salida. El primer cambio de Amorim fue relevar a Yoro por Maguire, confiando en el veterano central para algún remate a balón parado. No hubo oportunidad. Maguire quedó al descubierto en la defensa de tres de los rojos en una inocente pérdida que provocó la escapada en solitario de Haaland desde su propio campo para insuflar oxígeno y sonrisas al City.

Ruben Amorim y Pep Guardiola se saludan antes del partido. / OLI SCARFF / AFP