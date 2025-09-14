Alemania frena a Turquía y conquista su segundo Eurobasket

La selección de baloncesto de Alemania ha conquistado este domingo el Eurobasket masculino gracias a su victoria por 83-88 contra Turquía, en una final disputada en Riga (Letonia) y resuelta por el acierto germano en el perímetro en los últimos minutos, mientras que Grecia ha logrado la medalla de bronce con su triunfo por 92-89 ante Finlandia.

El 13-2 de salida favorable a Turquía, gracias al acierto de Shane Larkin, Cedi Osman y Alperen Sengün, amenazó con descafeinar la final. Un triple de Franz Wagner, tres canastas de Isaac Bonga y dos tiros libres de Dennis Schröder mitigaron la desventaja de Alemania, que tuvo un arreón al inicio del segundo cuarto y que en un clima de alternancias evitó que los turcos abrieran nuevos huecos antes del descanso (46-40).

En la reanudación, Schröder inauguró su cuenta de triples y con ello los germanos volvieron a estar en la 'pomada'. Enfrente, Osman y Sengün seguían haciendo daño a la defensa rival, pero el conjunto otomano nunca se despegaba y ni siquiera verse seis arriba (72-66) en el comienzo del cuarto cuarto era suficiente para que respirase su técnico Ergin Ataman.

En los dos minutos finales, un triple frontal de Bonga y otro similar de Daniel Theis cuajaron el triunfo de una Alemania que con más canastas de Schröder (anotó los 6 últimos puntos de la campeona) rubricó otro título continental, el segundo de su palmarés tras el conseguido en el Campeonato de Europa celebrado en 1993.