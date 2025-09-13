Vuelta a España, en directo | Siga las etapas ciclistas y las reacciones por la presencia del equipo israelí

La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.

Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

Matxín: “El sábado tenemos que ser agresivos y competitivos” El director deportivo del UAE, Joxean Fernández Matxín, confía en que Joao Almeida pueda recortar los 44 segundos que le separan de Jonas Vingegaard en la etapa final de la Vuelta en la Bola del Mundo. Asegura que el portugués está “cada vez más fuerte” y reclama a su equipo ser “agresivos y competitivos” en la jornada decisiva.

Jasper Philipsen logra su tercera victoria en la Vuelta El belga Jasper Philipsen se ha impuesto al esprint en Salamanca y suma así su tercera victoria de etapa en esta edición de la Vuelta Ciclista a España.

Un centenar de personas protesta contra Israel en Salamanca al paso de La Vuelta Alrededor de un centenar de personas se han concentrado en el puente de Enrique Estevan de Salamanca con banderas palestinas y gritos contra Israel coincidiendo con el paso de la Vuelta Ciclista a España. La protesta se ha desarrollado sin incidentes y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, mientras la carrera continúa hacia Guijuelo.

El pelotón atrapa a Otruba El grupo principal ha neutralizado la fuga de Jakub Otruba y rueda muy estirado a su paso por Salamanca, con los primeros cortes ya en la parte trasera.

El pelotón aprieta y reduce la fuga de Otruba El grupo principal ha acelerado a su entrada en Salamanca y ha estirado la marcha, lo que ha permitido recortar la ventaja de Jakub Otruba, que rueda ahora con apenas un minuto de margen.

Convocan en Alicante la segunda ‘Revuelta Ciclista’ en apoyo a Palestina El movimiento BDSPV y la asociación Alicante en bici celebrarán este sábado la segunda ‘Revuelta Ciclista’ por la ciudad para apoyar al pueblo palestino y protestar contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta. La marcha partirá a las 19.00 horas desde la Plaza de Toros y recorrerá casi ocho kilómetros hasta La Montañeta, en una iniciativa que el movimiento enmarca en el boicot deportivo como herramienta de protesta no violenta.

Otruba, en fuga en solitario Jakub Otruba (Caja Rural) protagoniza la escapada del día tras marcharse desde el inicio junto a Victor Guernalec (Arkéa), que más tarde fue neutralizado por recomendación de su equipo. El checo rueda en solitario desde hace unos 40 kilómetros y mantiene una ventaja de 2:44 sobre el pelotón, después de haber alcanzado casi los cuatro minutos.

Enrique Santiago advierte de un posible ataque de Israel contra España El diputado de IU y líder del PCE, Enrique Santiago, ha planteado que Israel podría organizar un ataque contra España, incluso en forma de ciberataque, tras las críticas del Gobierno por la guerra en Gaza. Ha pedido al Ejecutivo que adopte medidas preventivas y ha defendido más sanciones contra empresas vinculadas con Israel, además de apoyar las protestas contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta.

Almeida: “Haré recuento de alusiones a Hamás en las protestas de La Vuelta” El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que el domingo hará “recuento” de las alusiones a Hamás en las manifestaciones previstas por la final de La Vuelta a España, porque dice sentir “curiosidad” por quienes “tanto ansían la paz”. Almeida ha defendido el derecho a la protesta pacífica, pero ha reclamado una “contundente respuesta policial” si se intenta “reventar” la carrera, y ha pedido al delegado del Gobierno que “no le tiemble el pulso” para garantizar la seguridad y la imagen de la ciudad.