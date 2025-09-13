Pyrenees Stage Run, el Dakar del 'trail running'

Si hubiera que resumir en tres hitos lo que vivieron la pasada semana los cerca de 150 participantes de la novena edición de la Pyrenees Stage Run, probablemente destacarían los más de 220 kilómetros recorridos, los 15.000 metros de desnivel y los siete días de 'trail running' por los Pirineos. Pero para los 'runners' que llegaron el pasado domingo a Salardú tras completar todo el recorrido, esas cifras no tienen ningún sentido sin destacar con la misma intensidad los paisajes de ensueño, el ambiente cercano y la aventura vivida.

“Sabemos que la carrera es para muchos una forma activa de conocer el Pirineo, de hacer turismo y recorrer paisajes que de otro modo se haría más complicado”, afirma Jordi Vissi, quien junto a Tomás Llorens en 2016 decidió darle forma a esta travesía pirenaica basada en el recorrido del GR-11. Uno científico y el otro economista, decidieron dejar sus trabajos para dedicarse a su más profunda pasión: el 'trail running'. Tras varios años modificando detalles, y trabajando por conseguir llegar cada vez a más personas, parece que finalmente han dado con la clave de lo que querían desarrollar. No es una carrera multitudinaria, más bien al contrario y aunque este año agotaron todos los dorsales en menos de dos horas cuando abrieron la convocatoria, han sido finalmente 150 corredores quienes se han embarcado en esta aventura exclusiva pero familiar.

“Mantiene un cierto toque salvaje, al final son muchos kilómetros y algunos tramos tienen un poco de dificultad, pero se hace posible con el apoyo logístico de la organización. Los corredores no deben preocuparse de nada. Ni donde dormir, ni cómo llevar su equipaje, ni dónde comer. Hay un gran número de extranjeros (hasta 22 nacionalidades) y una tasa elevada de mujeres (35%) comparado con otras carreras precisamente por este ambiente más familiar y cercano. Es como el Dakar del trail”, resume el organizador.

Jordi y Judit Cavero en la Pyrenees Stage Run. / PSR

Una experiencia emocional

Judit y Jordi Cavero, son un ejemplo del tipo de público que se embarca en la travesía. Padre e hija (60 y 27 años) este año han cruzado la meta juntos embargados por la emoción tras haber superado durante una semana los retos que iban encontrando en el camino. “He vivido una experiencia distinta y muy emocional porque he corrido con mi padre. El pasado año la hice con un amigo y mis padres me vinieron a ver a la meta. Al llegar, emocionada, le confesé a mi padre que estaba segura de que él la iba a disfrutar mucho si la hacía y no me costó demasiado convencerle para correrla juntos este año”, explica Judit.

“Ha sido una experiencia increíble hacerla juntos, como equipo, porque fue precisamente él quién me introdujo en el ‘running’. Había hecho deporte desde muy pequeña, y cuando empecé la universidad me centré en los estudios dejándolo de lado. Mi padre, que ha sido corredor toda la vida, me invitó a correr una tarde con él con el pretexto de desconectar. Ahí se me abrieron las puertas al mundo del ‘running’ y ya han pasado siete años desde entonces”, rememora la corredora. Esta nueva afición se convirtió en parte de su vida hasta tal punto que terminó llevándola a correr el maratón de Barcelona con él. Ahora ha completado otra de las metas que se había propuesto al terminar juntos la Pyrenees Stage Run.

“Mi padre me dijo que quería hacerlo conmigo este año porque no sabía si en cinco años estaría en las mismas condiciones físicas que ahora para poder disfrutar de una experiencia así”, afirma y recuerda que cruzaron la meta emocionados.

La carrera, de más de 200 kilómetros es un reto exigente, pero no imposible. “Las etapas están organizadas de tal modo que máximo a las 19h todos los corredores han llegado al destino”, afirma Vissi. Y aunque es cierto que la mayoría de participantes están familiarizados con la ultradistancia, es también una carrera que puede completarse con algo menos de experiencia. “Hay que estar en forma para hacerla corriendo, pero también hay gente que la hace andando”, explica Judit.

Las vistas privilegiadas que regala la travesía dejan a más de uno sin palabras. “Hay muchos extranjeros que se han unido a la experiencia para hacer turismo deportivo y conocer Catalunya y Andorra de una forma distinta y activa”, añade el organizador. Durante las siete etapas, los corredores pasaron por algunos puntos emblemáticos de la ruta entre Ribes de Freser y Salardú como el Balandrau, el Puigmal, el Pic de Comapedrosa, La Molina y el Parc d’Aigüestortes i l’Estany de Sant Maurici.