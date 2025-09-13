¿Polideportivo sí o no?, por Marc Menchén

Disclaimer importante. Soy de los que siempre ha defendido que las secciones del FC Barcelona deberían operar siempre con presupuestos más ajustados a la realidad de lo que son capaces de generar o, como mínimo, con un déficit mucho más contenido que el actual. El club ha asumido unas pérdidas anuales promedio de 38,8 millones de euros durante los últimos veinte años. Son 775,8 millones de euros en todo el periodo. En términos de masa salarial -un término cada vez más presente en las discusiones futboleras-, la plantilla deportiva no inscribible, incluyendo el femenino y la cantera, se ha llevado el 17% del gasto en salarios. Y aquí entra la pregunta del millón: ¿debería LaLiga dar algo de aire a los clubs con vocación polideportiva?

La respuesta es simple: no. Y no creo que sea por una cuestión de rigidez, sino simple y llanamente porque sus competencias son las de la promoción del fútbol profesional en España, no las del conjunto del deporte español. “Evidentemente, sería más cómodo para todos que cada deporte tuviera su propia normativa y reglamentación”, admitía días atrás el responsable blaugrana de deportes profesionales, Xavier O’Callaghan. Pero difícilmente es algo que pueda suceder a futuro.

El desafío de competir en Europa

El Barça no tiene un problema en el mercado doméstico, donde en competiciones como Asobal maneja un presupuesto casi equivalente al de todos sus demás rivales. Ni siquiera en ACB, más que triplica en presupuesto a todos los equipos excepto Real Madrid y Valencia Basket. Su gran desafío es competir en Europa, donde el tamaño del mercado y penetración de cada disciplina influyen mucho, más allá de la presencia de propietarios dispuestos a cubrir agujeros cada temporada. Ahí nunca podrá haber comparación posible, igual que sucede con LaLiga y la Premier League en el fútbol. El balonmano en Alemania siempre será más potente económicamente.

A partir de aquí, parece absurdo pedir que el fútbol cuide ese espíritu polideportivo o haga excepciones. Básicamente, porque no hay una penalización como tal, sino que la norma es tan sencilla como pedir que los clubes no gasten más de lo que generan con recursos propios.

Si nosotros -acá un socio- decidimos que vale la pena reservar un 20% del gasto en salarios deportivos a las secciones, aceptemos que eso siempre irá en detrimento del deporte que realmente sostiene a la entidad. Los socios y aficionados del Palau Blaugrana ya han demostrado que no son suficientes para sostener secciones de primer nivel en Europa. El apoyo al indoor debería venir por una mayor asistencia por parte de quienes lo defienden, más que limitarlo a mensajes en redes.