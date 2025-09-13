Gavi y Bernal: por qué los ligamentos cruzados tardan ahora un año en recuperarse

Las roturas de ligamentos cruzados son las lesiones más graves que pueden sufrir los deportistas, especialmente los futbolistas. Por el largo tiempo de rehabilitación que exige, por las secuelas que deja, por lo dificultosa que era hace años la intervención en la rodilla y por la incierta recuperación de la articulación.

De siempre se ha pronosticado un periodo de rehabilitación alrededor de los seis meses por la obsesión del futbolista en reaparecer lo más pronto posible, como si el recorte de los plazos fuera una heroicidad. La comunidad médica ha concluido que es conveniente alargar el periodo de baja para garantizar una mejor recuperación hasta prácticamente doblarlo. A diferencia de otros jugadores que pasaron por el mismo trauma de romperse los ligamentos cruzados de la rodilla, Gavi y Marc Bernal habrán tardado un año en volver a los terrenos de juego. El mediocentro recibe este sábado el alta para entrar en la lista del Barça-Valencia.

Gavi saluda al público en la presentación del equipo el pasado más de agosto. / Dani Barbeito / SPO

Gavi vuelve a parar

Gavi, que ahora se ha dañado el menisco de la pierna operada, la derecha, fue operado el 28 de noviembre de 2023 -se había lesionado el día 19 en el España-Georgia- y recibió el alta, reapareciendo, el 20 de octubre de 2024. Bernal se rompió el cruzado y el menisco de la rodilla izquierda el 28 de agosto de 2024, fue operado el 9 de septiembre. Este sábado se cumplen un año y dos semanas.

Gavi está ahora de baja por una lesión en el menisco que fue suturado en la operación. Sigue un tratamiento conservador desde el 30 de agosto, que no ha fructificado, y que se alargara una semana más para evitar otra artroscopia que implicaría cinco semanas de ausencia.

Marc Bernal se retira lesionado de Vallecas en agosto del pasado año. / Irina R. Hipolito / Europa Press

De seis meses a doce

“Hubo una época en la que predominaba la idea de conseguir una recuperación funcional en seis meses o menos, pero se comprobó que la tasa de recaída aumentaba entre un 20 y un 30% si se forzaba esta recuperación”, explica el médico de un club de fútbol de la élite europea. Esa recaída se convertía en dramática porque obligaba a intervenir de nuevo en una zona operada, con tejidos alterados y el añadido de la devastadora repercusión psicológica que generaba en el futbolista.

Los estudios y los avances médicos ya contrastados avalan que ampliar ese plazo de recuperación rebaja el peligro de una hipotética recaída. Nunca se llega al riesgo cero. “Pero ese 20% es una lotería a la que no te quieres enfrentar”, admite el doctor.

Xavi Hernández, en plena recuperación de su lesión en 2005 con Juanjo Brau. / SPORT / SPORT

Xavi firmó un récord

Jordi Ardèvol, exjefe de los servicios médicos del Barça, sí tuvo que enfrentarse a la crisis de los ligamentos cruzados de la temporada 2004-2005 cuando, sucesivamente, se lesionaron Thiago Motta (11 de septiembre de 2004), Gabri (23 de septiembre), Edmilson (3 de octubre) y Henrik Larsson (20 de noviembre). Cuando imperaba la corriente italiana del fast track protocol.

Larson volvió el dia antes de que se cumplieran los seis meses de su rotura. Edmilson tardó seis y pico, Motta siete meses y Gabri ocho. El récord de prontitud en el Barça lo firmó Xavi Hernández en el curso siguiente (05-06), cuando tardó cuatro meses y medio: de la rotura el 2 de diciembre de 2005 a la reaparición el 29 de abril de 2006.

“El tiempo de recuperación depende de muchas circunstancias”, explica Ardèvol, “como la existencia o no de lesiones asociadas, la biología de la persona, su demarcación…”. Además, por supuesto, del éxito de la operación y las técnicas empleadas.

Ronaldinho reclama a que asistan a Henrik Larsson, lesionado en el clásico frente al Madrid en noviembre de 2004. / JOAN CORTADELLAS / EPC

Ninguna recaída

A los jugadores se les opera desde hace décadas mediante una artroscopia, mucho menos invasiva que aquellas largas cicatrices que atravesaban la rodilla, y se les inserta una plastia que sustituye al ligamento cruzado. Hoy se emplea un tendón que se extrae del cuerpo del futbolista -de los isquiotibiales o una porción del rotuliano-, cuya adaptación es mucho más natural.

“La maduración de esa plastia del tercer mes al noveno es brutal porque se fortalece mucho”, afirma el especialista en traumatología que en su club atiende a otros deportistas. Esa maduración se observa en las resonancias de seguimiento que se realizan.

No ha habido ninguna recaída en el Barça en los últimos 25 años. El peor damnificado ha sido Rafinha, el hermano de Thiago Alcántara que se rompió los cruzados de las dos rodillas: los de la derecha en septiembre de 2015 en Roma y los de la izquierda en noviembre de 2018 en Madrid.

Rafinha, durante un amistoso de pretemporada entre el Barça y el Chelsea. / VALENTI ENRICH / Enviados

Un tendón propio

El uso de un tendón propio ha significado un gran avance. “Cuando se utilizaban plastias sintéticas se rompían todas”, recuerda Ardèvol. También se han empleado injertos procedentes de los bancos de tejidos. Ahora se usa la técnica Lemaire para añadir un amarre adicional externo a la sujeción de la plastia en el hueso.

Gavi y Bernal han tenido que armarse de paciencia. Tal vez se mortificaron al conocer que estarían más tiempo parados. Era por su bien. Por su futuro. Gavi tenía 19 años al caer en el Nuevo Zorrilla de Valladolid, Bernal apenas contaba con 17 cuando se quebró en Vallecas. Ambos fueron intervenidos por Joan Carles Monllau. “En los jóvenes la tasa de recaída baja exponencialmente”, sostienen los doctores de ese largo y eterno año que han pasado.