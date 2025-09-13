Entrenamiento del Barça sin Lamine Yamal

El último entrenamiento preparatorio para el Barça-Valencia empezó con una buena noticia y una mala. La buena fue que Frenkie de Jong salió al campo con sus compañeros. La mala era que faltaba Lamine Yamal entre los jugadores que saltaron al césped.

El extremo no participó en la sesión por una cuestión física. Por un contratiempo físico que le impidió salir al campo y que Hansi Flick aclarará. Lamine Yamal se quedó en el gimnasio. Durante su estancia con la selección española se quejó de molestias en la espalda.

De Jong, en cambio, regresó de la concentración de Países Bajos tras el primer partido frente a Polonia de la pasada semana. Volvió, según el parte médico, por una "mínima" lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha de la que, aparentemente, se ha recuperado para poder disputar el partido ante el Valencia en el Estadi Johan Cruyff.

En ese caso, y a falta de conocer el estado de Lamine Yamal, las bajas confirmadas son las de Ter Stegen, Balde y Gavi.