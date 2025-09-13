El Barça hace debutar a Dabone, el niño de 13 años llamado a hacer historia en el baloncesto español

Mohamed Dabone no olvidará facilmente el 12 de septiembre de 2025. Con tan solo 13 años, 10 meses y 22 días (mide 2,10 metros), el joven jugador de la cantera disputó sus primeros minutos con el senior azulgrana.

Fue en el amistoso de pretemporada, en el que el equipo de Joan Peñarroya venció en Platja d'Aro al Bàsquet Girona (77-88).

El de Burkina Faso, que está completando la pretemporada con el primer equipo, se quedó sin minutos en Encamp en el primer test de pretemporada ante París Basketball.

Pero ante el cuadro gerundense, Peñarroya le dio entrada al partido en el inicio del segundo cuarto. Con el '40' a la espalda, Dabone se la jugó con un triple desde la esquina que no entró.

Una potente carta de presentación

El interior exhibió ese poderío físico que ha dado la vuelta al mundo pese a su temprana edad, y tras capturar un rebote ofensivo, hundió el balón en el aro con un potente mate a dos manos.

En la segunda mitad, Dabone aportó dos puntos más desde la línea de personal. En total, fueron nueve minutos y 59 segundos en pista en los que el jugador aportó cuatro puntos y tres rebotes.

Una acción aplaudida por el público presente en el pabellón, y una carta de presentación para un jugador que, pese a que cumplirá 14 años el próximo 21 de octubre, ya es un activo de presente en el Barça.

El club azulgrana, según informó el periodista Marc Mundet, ha comenzado ya los trámites con el Consejo Superior de Deportes para que Dabone pueda contar con una ficha profesional para el caso en que fuera convocado esta temporada con el primer equipo. La liga ACB es profesional, y la edad mínima para trabajar en España es de 16 años (y se necesita una autorización parental para los menores de 18 años, tal y como ocurría con el futbolista Lamine Yamal).