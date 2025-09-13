¿Cómo acceder al estadio Johan Cruyff para el Barça-Valencia? Horarios, párkings y lanzaderas

El FC Barcelona vivirá este domingo (21.00 horas) una situación del todo inaudita en el partido que le enfrentará al Valencia. Ante la imposibilidad de obtener las licencias necesarias para poder abrir parcialmente el Spotify Camp Nou, y al no tener a su disposición el Estadi Olímpic Lluís Companys (donde este viernes se celebró el concierto del estadounidense Post Malones), el primer equipo masculino jugará en el estadio Johan Cruyff, con una capacidad de 6.000 espectadores.

Después de que LaLiga haya autorizado la disputa del partido pese a no cumplir el aforo con la reglamentación de la patronal (es de 8.000 espectadores en Primera) y tras haber instalado el club azulgrana el sistema de VAR demandado en el torneo, el Barcelona ha emitido una serie de consejos para los socios que decidan acudir este domingo a Sant Joan Despí a presenciar el encuentro (será la primera vez que el primer equipo masculino juegue como local fuera de la ciudad de Barcelona).

Apertura de puertas: 19.30 horas

Las puertas del Johan se abrirán para los espectadores a las 19.30 horas, es decir, una hora y media antes del inicio del partido. Pide el club que los aficionados lleven preparadas tanto las entradas como el documento de identificación, dado que se reserva el derecho para comprobar la titularidad. Además, se recuerda que no hay consignas habilitadas para pertenencias que, por normativa, no puedan ser introducidas en la grada.

Transporte público

En cuanto a la movilidad, el FC Barcelona recomienda que los espectadores prioricen el uso del transporte público, especialmente el Tram (parada Sant Feliu Consell Comarcal, a nueve minutos a pie del estadio). Los trenes incorporarán unidas dobles tanto para la ida como para la vuelta para poder acoger a un mayor número de usuarios.

También está la posibilidad de acudir en tren (la parada de Rodalies de Sant Feliu de Llobregat, líneas R1 y R4, está a 15 minutos a pie del Johan).

De cara al trayecto de ida, las líneas de autobuses que dejan en los alrededores del estadio son la 67, 68, 78, L10, L46 y L77.

Más complicado será el regreso tardío a casa, donde, en el caso de recurrir al transporte público, sólo cabrá la posibilidad de estar al tanto de las líneas nocturnas N12 y N15.

Las lanzaderas

En cualquier caso, y para facilitar la movilidad de los aficionados (tanto para la ida como para la vuelta), el FC Barcelona pondrá a disposición de los asistentes un servicio de lanzaderas gratuito (desde las 19.00 horas y hasta la finalización del partido, con frecuencias cada cinco minutos). Dichos autobuses lanzadera conectarán Palau Reial (frente a la parada de metro y Tram) con la Av. Onze de Setembre de Sant Joan Despí. El trayecto es de 15 minutos.

Transporte privado

Para quienes prefieran utilizar el transporte privado, más allá de la prudencia ante la dificultad del acceso masivo en unos accesos que no están preparados para un gran volumen de vehículos, el club apunta a las zonas de estacionamiento en el entorno del estadio. También hay un párking habilitado en el Parc de Torreblanca.

En cuanto a los párkings privados, a siete minutos a pie del Johan, está el aparcamiento Muxu (Av. Onze de Setembre, 1 de Sant Joan Despí) y el Can Bertrand (C/ Anselm Clavé, 9 de Sant Joan Despí).