Vuelta a España, en directo | Sigue la etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, una jornada ideal para los velocistas

La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.

Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

Cortes de tráfico en Madrid, Ávila y Segovia por la Vuelta Varias carreteras de Madrid, Ávila y Segovia sufrirán cortes y restricciones este fin de semana por las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025, según la DGT. El sábado será la jornada más complicada, con el recorrido entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo, que incluye puertos como La Paradilla, el León y Navacerrada. Los cortes serán intermitentes desde el mediodía en varios tramos. El domingo también habrá afecciones por la tarde en el trayecto entre Alalpardo y Madrid capital. Más de 1.500 agentes de Policía y Guardia Civil velarán por la seguridad en este tramo final de la ronda.

Más de 400 guardias civiles velarán por la seguridad de La Vuelta en su paso por Madrid La Guardia Civil desplegará más de 400 agentes este fin de semana para garantizar la seguridad en las dos últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España, que recorrerá la Comunidad de Madrid con final en la capital. El dispositivo incluye unidades de movilidad, helicópteros y apoyo en puntos clave como Navacerrada y Alalpardo. La 80ª edición de la carrera llega a su fin marcada por protestas propalestinas y medioambientales, con manifestaciones previstas tanto en la etapa del sábado como en la del domingo.

El Israel-Premier Tech competirá como IPT en Canadá para evitar protestas El equipo Israel-Premier Tech usará la abreviatura IPT en los próximos Grandes Premios de Quebec y Montreal para evitar incidentes como los ocurridos durante La Vuelta. Según confirmaron los organizadores canadienses, fue el propio equipo quien solicitó eliminar el nombre “Israel” de las inscripciones oficiales. Activistas propalestinos han anunciado posibles protestas durante las pruebas del World Tour, aunque las autoridades han garantizado medidas de seguridad para corredores y público.

Mónica García llama a una protesta “masiva y pacífica” contra Israel y su presencia en La Vuelta La ministra de Sanidad, Mónica García, ha hecho un llamamiento a participar en una protesta “masiva y pacífica” este domingo en Madrid contra el “genocidio” de Israel y la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta Ciclista. Desde el debate sobre el estado de la región, García ha expresado su orgullo por la sociedad civil y por que su grupo político esté, según sus palabras, “en el lado bueno de la historia”. No ha confirmado si acudirá personalmente, pero ha defendido el derecho a expresar el rechazo de forma pacífica.

Bolaños garantiza que la Vuelta terminará con normalidad y defiende el derecho a protestar por Gaza El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno pondrá todos los medios para que la Vuelta Ciclista a España termine con normalidad, sin renunciar a garantizar el derecho a la protesta por la situación en Gaza. Desde Murcia, Bolaños defendió que ambas cosas son compatibles: “Apoyan una causa justa, el fin del exterminio en Palestina”. También calificó de “sorprendentes” las acusaciones de Benjamin Netanyahu contra Pedro Sánchez, a quien Israel señaló por supuestas amenazas.

Ayuso critica "coacciones" a los ciclistas en La Vuelta y acusa de manipulación a los promotores del boicot La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la "manipulación torticera" de las protestas propalestinas durante La Vuelta Ciclista a España, asegurando que los corredores llegan a meta "rodeados de violentos, pancartas y coacciones". Durante el Debate del Estado de la Región, Ayuso acusó a los manifestantes de "boicotear la imagen de España" y sostuvo que estas protestas "no van por Gaza, ni por los derechos de nadie". También criticó al delegado del Gobierno por, según ella, priorizar la celebración de manifestaciones sobre la seguridad de los ciclistas.

Robles condena la violencia en las protestas de La Vuelta y pide proteger a los ciclistas La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha censurado los actos violentos registrados durante algunas protestas contra el equipo israelí en La Vuelta Ciclista a España. En una entrevista en Antena 3, Robles ha defendido el derecho a condenar el conflicto en Gaza, pero ha advertido que “no es necesario comprometer la seguridad de los deportistas” para rechazar la violencia. “No puedo compartir escenas donde se pone en riesgo a los corredores”, afirmó, al tiempo que insistió en que la organización es quien debe decidir sobre la participación del equipo Israel Premier Tech.

La Audiencia Nacional rechaza investigar las protestas contra el equipo israelí en La Vuelta por falta de competencia El juez Santiago Pedraz ha inadmitido la denuncia presentada por la asociación ACOM contra varios colectivos y partidos por las protestas propalestinas en La Vuelta ciclista a España. Según el auto, la Audiencia Nacional no es competente para instruir este tipo de hechos, que deberán ser derivados a los juzgados ordinarios si procede. La denuncia señalaba a plataformas como RESCOP, BDS y partidos como EH Bildu, Sumar o IU, además del director técnico de la carrera, por supuestos delitos de odio y desórdenes públicos. Lea aquí toda la información.

Sergi López-Egea CRÓNICA | La Vuelta sobrevive en una Valladolid fortificada El ciclismo es el deporte del pueblo. El espectáculo gratuito, donde nunca se empuja a un corredor rival y se animan a todos los participantes, lejos del país donde han nacido y el ‘maillot’ que visten, salvo que lleve la inscripción de Israel, nombre que este jueves recuperó el conjunto que ha puesto patas arriba a la Vuelta en una contrarreloj blindada, en una Valladolid fortificada donde en lo deportivo ganó Filippo Ganna y Joâo Almeida recuperó 10 segundos a Jonas Vingegaard, con 40 segundos que resultarán cortos en caso de una crisis hacia la Bola del Mundo, si la carrera se disputa el sábado sin cambios. Lea la crónica completa aquí.