Vuelta a España, en directo | Sigue la etapa 19 entre Rueda y Guijuelo, una jornada ideal para los velocistas

La organización de la Vuelta recorta la contrarreloj de Valladolid por seguridad

Manifestantes propalestinos protestan mientras un ciclista compite durante la 18.ª etapa de la Vuelta a España.

Vuelta a España, contrarreloj de la etapa 18 en Valladolid / MIGUEL RIOPA //AFP/ Europa Press

Víctor Vargas Llamas

Sergi López-Egea

Jose Real

La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.

Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

