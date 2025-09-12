Tratamiento conservador para la rodilla de Gavi, de momento

Gavi no es un jugador al que se le pueda pedir paciencia fácilmente, pero es lo que se le ha reclamado hoy con su rodilla tras una reunión de los servicios médicos.

En el encuentro en Sant Joan Despí, en el que estaban presentes el futbolista, su padre y su agente Iván de la Peña, a Gavi se le ha recomendado un tratamiento conservador para la rodilla derecha, que le duele desde que hiciera un mal gesto en un entrenamiento hace un par de semanas. Si en una semana no hay mejora del menisco, se estudiará de nuevo la opción de someterle a una artroscopia.

Gavi, en la fase inicial del entrenamiento del día 30 en el que se luego se lesionó. / Alejandro García / (EPA) EFE

Gavi, de 21 años, ya se perdió el último encuentro ante el Rayo Vallecano y el parón de la Liga por las selecciones no ha servido para recuperarse. No estará listo, desde luego, para el partido del domingo contra el Valencia. En los próximos días se analizará la evolución de la rodilla, que es la misma de la que fue operado y le mantuvo un año de baja.

Nerviosismo e impaciencia

Si a lo largo de la semana evoluciona positivamente, se agotará el proceso hasta la desaparición total del dolor. Si no lo hace, la opción de la artroscopia se pondrá sobre la mesa. Una operación implicaría cinco semanas de ausencia y hurgar en una rodilla que no necesita de más erosión después de a operación de hace un año. Todo un golpe para Gavi, que transmite nerviosimo e impaciencia, sobre todo teniendo en cuenta que hay un Mundial a la vista.

Luis de la Fuente, el seleccionador español, se ha mantenido en contacto teléfonico con el impetuoso jugador con el fin de preocuparse por su estado y tranquilizarle de cara al campeonato del próximo verano en EEUU, Canadá y México.