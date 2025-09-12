Unos 7.000 socios solicitaron entrada para el partido en el Johan Cruyff ante el Valencia

Unos 7.000 socios se apuntaron al singular partido de Liga contra el Valencia del domingo en el Johan Cruyff. El sorteo fue inevitable, dada la capacidad del estadio. No puede considerarse una gran movilización barcelonista. Son menos de la mitad de los 16.151 fieles irreductibles a Montjuïc que tenían derecho a postularse para una entrada.

Del aforo de 6.000 asientos se han reservado inicialmente alrededor del 60% para los socios, que equivale a unos 3.700, según informa hoy el club. Se sabe que 290 entradas se han enviado al Valencia y que 475 se han apartado para la experiencia VIP. Un número impreciso se ha reservado para compromisos de la directiva, los jugadores y los patrocinadores.

Los socios, los afortunados y los que no, han recibido un correo electrónico sobre el sorteo realizado esta mañana. Algunos de los que no han tenido suerte han podido resarcirse posteriormente con las entradas no utilizadas por los compromisos. De aquí al domingo podrían liberarse más. El precio de las localidades oscilan entre los 42 y los 78 euros.

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, asiste a la presentación de los futbolistas Lucas Beltrán y Largie Ramazani como nuevos jugadores del Valencia CF. / Kai Forsterling / EFE

Otra opción para asistir al encuentro es a través de los pases VIP. A estos pueden acceder tanto los socios como los que no lo son. Aún quedan a la venta a un precio de 1.500 euros. Son pases con las mejores ubicaciones del estadio, cerca del terreno de juego y detrás de los banquillos.

"Situación atípica"

Sobre la extraña situación de jugar en un recinto menor se pronunció Carlos Corberán, entrenador del Valencia, que mostró su sorpresa por conocer el escenario solo cinco días antes del partido. “Es una situación atípica porque normalmente el estadio se sabe con anterioridad y la Federación y la Liga fijan unas normas y tienen que velar porque esas normas se cumplan”. El técnico recalcó el perjuicio para los aficionados. No vio ninguno para los futbolistas. Una situación, en cualquier caso, “que no ha sido acorde al nivel de prestigio de la competición”.

Sobre ello se pronunciará este sábado Hansi Flick, que este viernes recibió la noticia de que la UEFA ha suspendido la sanción de un partido que le impuso tras los incidentes acaecidos en el túnel de vestuarios tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones en el estadio Giuseppe Meazza frente al Inter de Milán. El perdón se extiende a su asistente Marcus Sorg. Por ello podrá dirigir desde el banquillo al Barça el jueves en Newcastle en el estreno de la Champions.