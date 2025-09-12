Siete jugadores israelís se dan de baja del Open de ajedrez de Sestao

Siete jugadores israelís se dieron de baja este viernes en el Open Basque Country de Sestao: competición de ajedrez que se celebrará del 12 de septiembre hasta el próximo jueves, día 18, en el Frontón Municipal de Las Llanas. Según informó el campeonato y el Club Ajedrez de Sestao, organizador del evento, tres de ellos renunciaron el pasado miércoles a participar y este viernes se hicieron públicas las bajas de otros cuatro.

El Club Ajedrez de Sestao, como muestra de rechazo a la "conculcación sistemática de derechos humanos por parte de Israel" en Gaza, invitó la semana pasada a los ajedrecistas israelíes a no participar en el torneo y, en caso de hacerlo, jugar bajo la bandera de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), ya que, al ser categoría 'open', los organizadores no pueden impedir participar a ningún jugador con licencia.

Sin banderas en las mesas e instalaciones

En principio, todos los jugadores de Israel rechazaron ambas propuestas y desde la FIDE se advirtió de que, en caso de no respetar las normas, el Open Basque Country perdería su reconocimiento oficial, no repartiría puntos de categoría a sus participantes y prácticamente se vería abocado a la suspensión del torneo con más de cien jugadores extranjeros con sus viajes y alojamientos ya pagados, afirmó el club, que alertó de que la posible cancelación pondría incluso en "serio peligro" la continuidad del Club Ajedrez Sestao.

Los jugadores de Israel, cumpliendo las normas de la FIDE, aparecen en los listados oficiales representados por su bandera. Sin embargo, los símbolos en el local de juego, en este caso el Frontón Municipal de Las Llanas, son responsabilidad exclusiva del torneo y, por ello, el comité organizador decidió que no habría banderas en las mesas donde se jugarán las partidas y en la instalación, únicamente ondearían las de todas las comunidades autónomas representadas y una bandera de Palestina como "humilde expresión de solidaridad" del Open Basque Country y del Club Ajedrez Sestao.

Rueda de prensa de grupos de apoyo a Palestina de Sestao. Los grupos de apoyo a Palestina de Sestao han convocado una manifestación unitaria para este próximo sábado, 13 de septiembre, a las 13.00 horas, en la Plaza del Kasko de la localidad fabril contra la presencia de jugadores de Israel en el 40 Open Basque Country organizado por el Club Ajedrez Sestao.

El torneo pretende, según sus organizadores, convertirse en "una de las nuevas referencias del calendario nacional tanto por el nivel y número de jugadores y jugadoras como por su dotación económica", según destacaron desde el Club Ajedrez Sestao. La organización repartirá más de 20.000 euros en premios y está encabezada por ocho 'grandes maestros', —todos ellos con ELO superior a 2.500— entre los que se encuentran el español, Eduardo Iturrizaga.