España pasa por encima de Francia (6-0) y luchará por su noveno Europeo

La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, se clasificó este viernes para la final del Campeonato de Europa que se disputa en Paredes (Portugal) tras pasar por encima de Francia (6-0), liderada por la capitana Marta Piquero, autora de dos goles y una asistencia.

El equipo que dirige Sergi Macià buscará su noveno cetro europeo este sábado a partir de las 20:30 hora española frente al vencedor del Portugal-Italia que se disputará a continuación.

Con el billete a la final en juego, España salió a morder desde el primer minuto y no tardó en generar peligro. Las vigentes campeonas volcaron todo el juego sobre la portería de Lili Buchoux, que se multiplicó para sostener a Francia en los compases iniciales.

Muralla derribada

El muro francés, sin embargo, se derrumbó ante el aplomo de Gemma Solé. La jugadora del Palau abrió el marcador con un disparo seco que se coló entre las piernas de Buchoux (1-0, min.10) y, apenas cuatro minutos después, recogió la bola en su propia área, recorrió la pista de lado a lado y culminó con un misil a la escuadra para doblar la ventaja (2-0, min.14).

Aimee Blackman, siempre resolutiva desde el banquillo, no falló a su cita con el gol y amplió la renta con el tercer tanto (3-0, min.15). Antes del descanso, Aina Florenza rozó el cuarto con un remate que no encontró portería y Victòria Porta obligó a Lili Buchoux a lucirse para mantener a Francia con vida.

Gran reverso

Nada más reanudarse el juego, la capitana Marta Piquero necesitó apenas diez segundos para firmar el cuarto (4-0, min.25), y poco después María Sanjurjo, con un gran reverso, selló el quinto (5-0, min.28) que dejaba a España con pie y medio en su novena final consecutiva.

En los minutos finales, Francia intentó recortar distancias, pero fue Marta Piquero quien cerró la historia (6-0, min.50). La capitana se abrió paso entre la defensa y colocó un remate ajustado que rubricó el pase de España a la final de este sábado.

Ficha técnica:

6- España: Salvat; Florenza, Piquero, Sanjurjo y Porta -cinco inicial- Solé, Colomer, Blackman, Salvanyà y Batlle (p.s)

0- Francia: Buchoux; Dubocquet, Solène Cayol, Celia Gohet y Lagroye -cinco inicial- Letin, Cobián Enrique, Gefflot, Husson y Lucie Gohet (p.s).

Goles: 1-0: Gemma Solé, min.10. 2-0: Gemma Solé, min.14. 3-0: Aimee Blackman, min.15. 4-0: Marta Piquero, min.25. 5-0: María Sanjurjo, min.28. 6-0: Marta Piquero, min.50.