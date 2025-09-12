Borja Iglesias: "Sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio"

El delantero Borja Iglesias siempre se ha caracterizado por ofrecer sus opiniones sin miedo y sin complejos, siempre desde una posición humanista y en favor de los colectivos más desfavorecidos. En su última aparición ante los medios, el jugador del Celta no rehuyó la polémica deportiva del momento, que es la constante interrupción de la Vuelta Ciclista a España por partes de manifestantes propalestinos.

"Lo que me sorprende es que a veces le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. No lo termino de entender mucho, la verdad", ha manifestado el futbolista sobre los ataques de Israel a la población indefensa de Gaza.

"Creo que es importante que a veces hay que pararse, hay que reclamar lo que creo que es obligatorio, que son los derechos humanos, que es el respeto que muchas veces no está. Pienso que cualquier situación es buena para hacerlo", ha concluido Iglesias. Sus palabras, poco frecuentes en deportistas de élite, se viralizaron por las redes sociales.

El exdelantero del Espanyol ha renovado con el Celta hasta el 2028.