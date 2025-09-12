El Barça reduce a la mitad su caudal goleador ante el Logroño (4-0)

Con un 4-0 ha superado el Barça al DUX Logroño con un doblete de Aitana Bonmatí y dos tantos más de Ewa Pajor y Kika Nazareth. Las actuales campeonas, en su primer partido en el Johan Cruyff, han rebajado a la mitad el volumen de su goleada tras dos jornadas en las que batió a domicilio al Alhama (0-8) y al Athletic Club (1-8).

Las azulgranas dominaron de principio a fin un duelo que ratificó aún más su al liderato al que están abonadas desde hace meses. Tal vez se vean empatadas al frente de la tabla en esta jornada, pero con su renta goleadora (20 goles a 1) difícilmente las desbancarán.

Aitana Bonmatí remata al marco riojano. / Dani Barbeito / SPO

Dos de Aitana

El cuadro riojano, recién ascendido, salió con un acentuado espíritu defensivo, pero a los 20 minutos encajó el primer tanto gracias a una genialidad de Aitana, que remató de tacón un centro de Vicky López, y cuatro más tarde, repetía con un tiro colocado.

Poco antes del descanso, por si no hubiera quedado sentenciado el duelo, en el que la portera visitante estuvo acertada y activa, Patri Guijarro participó de nuevo en el tercer antes con un servicio a Ewa Pajor, que suma cuatro goles en tres jornadas, cinco Aitana.

El segundo tiempo apenas sirvió para que los entrenadores movieran los banquillos. El Barça malogró varias oportunidades que le habrían podido repetir los escandalosos resultados de las dos primeras jornadas, pero solo acertó Kika Nazareth.