Alemania y Turquía barren a sus rivales para citarse en la final del domingo en Riga

Las selecciones de baloncesto de Alemania y de Turquía han pasado este viernes a la final del Eurobasket masculino, cuyos cruces por el podio se están disputando en Riga (Letonia), gracias a sus respectivas victorias contra Finlandia por 98-86 y ante Grecia por 68-94.

Germanos y finlandeses abrieron fuego sobre el parqué del Xiaomi Arena en la capital letona. Entre Mikael Jantunen y Miro Little cuajaron un parcial inicial de 4-11 para los nórdicos, que cedieron dicha ventaja en cuanto Franz Wagner y Dennis Schröder despertaron de cara al aro rival.

Espejismo finlandés

Antes de terminar el prolífico primer cuarto, Alemania ya había dado la vuelta al marcador y cogido distancia, pues un 2+1 de Johannes Thiemann situó el 29-21. Aunque para Finlandia apareció su gran estrella, Lauri Markkanen, esa diferencia no dejó de crecer durante el segundo periodo.

No en vano, un 2+1 de Schröder colocó a su selección 18 puntos arriba (52-34) quedando 3:19 para el descanso. Un triple de su compañero Tristan da Silva cerró ese segundo acto del partido en 61-47 y la reacción del conjunto finlandés en la reanudación no fue más que un espejismo.

Mumbrú, al frente

Después de ponerse a seis puntos (77-71) por un triple de Edon Maxhuni, Finlandia acusó que enfrente había varias armas. No solo de Schröder y de Wagner vive la plantilla del convaleciente Álex Mumbrú, pues fue entonces Maodo Lô quien templó ánimos para abrochar el tercer cuarto en 81-73.

También Daniel Theis quería demostrar que es clave en el equipo de los vigentes campeones del mundo y con un mate suyo arrancó el cuarto periodo, relajado para una Alemania que solventó su semifinal mejor de lo esperado y que ahora buscará su segundo título de Eurobasket, tras el de 1993.

Giannis Antetokounmpo, frenado

En esa cita por el título se enfrentará a Turquía, que frenó bastante bien la amenaza de Giannis Antetokounmpo y que rápidamente se escapó en el marcador con un parcial de 3-12. Colaboró a ello Ercan Osmani con su gran puntería desde el perímetro y además también estaba inspirado Cedi Osman.

Shane Larkin intenta encestar ante Kostas Antetokounmpo durante la semifinal de este viernes. / Associated Press/LaPresse / LAP

Él mitigaba que la principal estrella turca, Alperen Sengün, sacaba más provecho atrapando rebotes en el poste bajo y dando asistencias. Y es que hasta casi mediado el segundo cuarto no anotó Sengün su primera canasta en juego, un mate poderoso que fue una clara declaración de intenciones.

Trabajo coral

Ante el mejor de los hermanos Antetokounmpo, Sengün estuvo a la altura de las circunstancias y encima se vio ayudado por un trabajo coral que hizo que Turquía abrochase el acto inaugural con un 16-26 favorable, que al descanso fuese 31-49 arriba y que no sufriera en el resto del partido.

Todo iba 51-72 al agotarse el minuto 30 y eso propició que el conjunto otomano hiciera disfrutar a su afición desplazada a Riga con un último periodo donde Kostas Antetokounmpo fue descalificado tras haber cometido dos faltas técnicas. Ahora, Grecia buscará el bronce contra Finlandia.