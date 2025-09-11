"Volveremos al Camp Nou lo antes posible", dice Laporta en la celebración de la Diada

Joan Laporta ha encabezado esta mañana la comitiva del FC Barcelona en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada Nacional de Catalunya. Le acompañaba la vicepresidenta institucional, Maria Elena Fort, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, además de por algunos deportistas de las diferentes secciones de la entidad, como el portero Joan Garcia o el ala-pívot Joel Parra.

Ante los micrófonos de los medios Laporta ha sido preguntado por el interrogante que marca los últimos tiempos la actualidad azulgrana, que es cuándo se abrirá el reformado Camp Nou. Por lo pronto, el partido de Liga ante el Valencia debe disputarse en el minúsculo estadio Johan Cruyff, una anécdota más para la historia barcelonista pero un reflejo de cómo en el presente se ha gestionado la reconstrucción del Estadi.

Como es habitual desde el primer día, Laporta dijo aquello de que es "optimista". Pero no dio una fecha. “Volveremos al Camp Nou lo antes posible. Tenemos muchas ganas de volver”, afirmó a vuela pluma. A día de hoy, existen serias dudas que se pueda llegar a tiempo para el partido ante el Getafe del día 21, la Real Sociedad el 28 y ante elPSG de Champions el 1 de octubre.

Catalanidad "auténtica"

Al margen de las cuestiones deportivas, Laporta expresó el compromiso del club con la lengua catalana, que ve "amenazada por la intolerancia", dijo en posible alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anula los puntos clave del decreto que blindaba el catalán como lengua vehicular en las escuelas.

Laporta ha indicado que su Junta Directiva defenderá siempre una catalanidad "auténtica, respetuosa, que se hace respetar, una catalanidad que es integradora y se hace querer", porque, ha asegurado, son los valores fundacionales del club.