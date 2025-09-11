Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO

La organización de la Vuelta recorta la contrarreloj de Valladolid por seguridad

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes / J.P.Gandul / EFE

La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.

Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

