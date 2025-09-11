En Directo
La ronda, al minuto
ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO
La organización de la Vuelta recorta la contrarreloj de Valladolid por seguridad
La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.
Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.
Sergi López-Egea
Ciclistas equidistantes o corredores comprometidos, he aquí la cuestión
Lea aquí la opinión de Sergi López-Egea sobre las protestas por la participación del equipo israelí en la Vuelta.
Más de 1.000 policías blindarán la Vuelta a su paso por Madrid
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido a las peticiones de los dirigentes madrileños para desplegar un amplio dispositivo policial que garantice la seguridad de la Vuelta a España a su paso por la región este fin de semana. En total, más de 1.000 efectivos policiales velarán porque las protestas contra la participación del equipo israelí y el genocidio en Gaza no deriven en ningún altercado ni pongan en riesgo la integridad de los participantes. Amplíe la información de Héctor González.
Sergi López-Egea
Triunfo italiano en la Vuelta entre tierra quemada y calma tensa
Lea aquí la crónica de la etapa de este miércoles, 10 de septiembre, marcada por las protestas contra la participación del equipo israelí en la prueba.
- Una nueva protesta propalestina obliga a cancelar el final de la etapa de la Vuelta