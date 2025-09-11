ÚLTIMA HORA de la Vuelta, hoy en DIRECTO

La Vuelta a España en esta edición de 2025 está marcada por las protestas de los aficionados contra el equipo Israel Premier Tech, con el trasfondo del impacto que está teniendo la acción armada del Ejército israelí contra la población civil de Gaza y de otras áreas de Oriente Próximo. Las acciones de los manifestantes han obligado a reducir tramos de etapas e incluso a suspenderlas, eclipsando la acción de los corredores.

Abrimos un hilo directo para narrar la evolución de las etapas de la Vuelta y las protestas e incidencias extradeportivas que se produzcan en el transcurso de la carrera.

Más de 1.000 policías blindarán la Vuelta a su paso por Madrid El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha respondido a las peticiones de los dirigentes madrileños para desplegar un amplio dispositivo policial que garantice la seguridad de la Vuelta a España a su paso por la región este fin de semana. En total, más de 1.000 efectivos policiales velarán porque las protestas contra la participación del equipo israelí y el genocidio en Gaza no deriven en ningún altercado ni pongan en riesgo la integridad de los participantes. Amplíe la información de Héctor González.