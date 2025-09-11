Fútbol
La UEFA elige el Metropolitano para la final de la Champions de 2027
El estadio del Atlético acogerá por segunda vez la final de la máxima competición continental, después de hacerlo en 2019, cuando el Liverpool se llevó el título ante el Tottenham.
El estadio Metropolitano del Atlético de Madrid albergará la final de la Liga de Campeones masculina de 2027, según decidió este jueves el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido en Tirana.
El recinto rojiblanco será por segunda vez la sede de la final de la máxima competición continental, después de hacerlo en la edición 2018-2019, en la que el Liverpool se llevó el título frente al Tottenham.
Incluido entre los once estadios españoles para acoger partidos hasta las semifinales del Mundial de 2030, el estadio fue inaugurado el 16 de septiembre de 2017. Es el escenario en el que el primer equipo rojiblanco juega sus partidos y tiene capacidad para 70.692 espectadores, el 96% a cubierto.
La femenina, en Varsovia
El estadio cuenta con 1.000 plazas de parking dentro del propio edificio y otras 3.000 plazas en el exterior. El club cuenta con un perímetro propiedad de la propia entidad en el que se han puesto en marcha dos Fan zones, una junto al Fondo Sur y otra junto al Fondo Norte.
El Comité Ejecutivo de la UEFA eligió a la casa del Atlético en su disputa con la candidatura del Olímpico de Bakú (Azerbaiyán). El Metropolitano recoge el testigo del Puskas Arena de Budapest (Hungría), que albergará la final de la Champions en 2026.
La UEFA, por otra parte, determinó también la sede de la final de la Champions femenina de 2027, que tendrá lugar en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia).
