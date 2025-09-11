Moto GP GP San Marino 2025: fechas, horarios y dónde ver las carreras

El circuito de Misano albergará este fin de semana la decimosexta prueba del Mundial de MotoGP 2025. El Gran Premio de San Marino, que se disputará a partir de este viernes 12 de septiembre hasta el domingo 14, llega con Marc Márquez como líder del campeonato con 487 puntos. A pesar de que el de Cervera no subiera a lo más alto del podio en Montmeló, el piloto de Ducati Lenovo contará en territorio italiano con la posibilidad de acercarse aún más a su noveno título Mundial.

Para ello, Márquez deberá sumar tres puntos más que Álex Márquez, entre los Grandes Premios de Misano y Motegi (Japón). De esta forma, tendría una diferencia de 185 puntos a falta de cinco carreras para el final del campeonato. Antes, tratará de buscar la victoria en San Marino para aumentar la distancia con su máximo perseguidor, su hermano. El de Gresini dispone de 305 puntos en la clasificación, mientras que el de Ducati, líder del Mundial, cuenta con 487: 182 separan a uno y a otro.

En el caso de Moto2, Manu González continúa en lo más alto de la tabla con 217 puntos: 39 dígitos más que Aron Canet, segundo clasificado. El piloto del Fantic Racing cruzó la línea de meta el pasado domingo en cuarta posición en el Circuito de Barcelona-Catalunya, mientras que Dani Holgado consiguió su primera victoria en la segunda máxima categoría del motociclismo. Por lo que respecta a Moto3, José Antonio Rueda se mantiene primero en la tabla (270), mirando por el retrovisor a otro español, Ángel Piqueras (206).

Dónde ver el GP de San Marino 2025

El Gran Premio de San Marino 2025 podrá verse a través de los canales DAZN 1 (dial 70) y DAZN 1 Bar (dial 149), mediante la plataforma de pago DAZN. En la web de 'EL PERIÓDICO', se realizará una narración en directo online donde se podrá conocer todo lo que ocurre durante el Gran Premio.

Horarios GP de San Marino 2025

Viernes 12 de septiembre

MotoE | FP1: 08:30 horas

Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoE | FP2: 12.35 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

MotoE | Q1: 17:05 horas

MotoE | Q2: 17:25 horas

Sábado 13 de septiembre

Moto3 | FP2: 08:40 horas

Moto2 | FP2: 09:25 horas

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoE | Carrera 1 (8 vueltas): 12:10 horas

Moto3 | Q1: 12:45 horas

Moto3 | Q2: 13:10 horas

Moto2 | Q1: 13:40 horas

Moto2 | Q2: 14:05 horas

MotoGP | Sprint (13 vueltas): 15:00 horas

MotoE | Carrera 2 (8 vueltas): 16:10 horas

Domingo 14 de septiembre