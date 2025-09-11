Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTUALIDAD AZULGRANA

Las misiones de Thiago Alcántara en el staff de Hansi Flick

El exfutbolista azulgrana se incorpora oficialmente como ayudante del germano en los aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento

Thiago Alcántara, ayudante temporal para Flick durante el verano

Flick y Thiago, en el entrenamiento de este jueves en Sant Joan Despí.

Flick y Thiago, en el entrenamiento de este jueves en Sant Joan Despí. / FCB

Albert Guasch

Albert Guasch

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Thiago Alcántara ya es oficialmente ayudante de Hansi Flick. Lo quería a su lado el técnico germano desde hace tiempo. Dispuso de sus conocimientos y su talante en verano del pasado año. Pero no más. El exjugador del Barça, Bayern y Liverpool se volvió a Inglaterra, donde residía su familia, tras completar una especie de Erasmus. Cuestiones fiscales influyeron también en la corta estancia. Llegó a viajar a la gira estadounidense y congenió con Flick. Desde entonces trató de que volviera a su vera. Ahora ya es oficial.

Thiago, según el comunicado del club, ayudará a Flick como ayudante en los aspectos tácticos y en la preparación de las sesiones de entrenamiento. Pero en realidad aportará también en el terreno menos tangible de las relaciones en el vestuario. Hace solo un año que se retiró y aún piensa como un futbolista, conoce los códigos de dentro y se le reconoce buena mano en el trato con los jugadores. A sus 34 años, generacionalmente está más cerca de la plantilla que del propio staff.

Flick y Thiago. // FC Barcelona 17/07/2024 El nuevo entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, junto al exfutbolista Thiago Alcántara, que se formará como técnico en el club DEPORTES FCB

Flick y Thiago. / FCB / europa press

Thiago aporta, asimismo, fluidez en la comunicación, aunque Flick haya mejorado sustancialmente su castellano. Sus otros tres ayudantes -Marcus Sorg, Toni Tapalovic y Heiko Westermann- son alemanes como él. Y huelga decir que el hispano-brasileño conoce el club por dentro mejor que nadie del cuadro técnico.

El fino excentrocampista, por su parte, empezará a formarse como entrenador, una de sus aspiraciones. Ha conseguido de Flick el compromiso de no tener que viajar, algo importante para él y su estabilidad familiar. Y el alemán, feliz de tenerlo a su lado como sea. Este jueves Thiago ya ha participado en la dirección del entrenamiento, en el que han estado presentes los jugadores que aún se ausentaban de Sant Joan Despí por el parón de selecciones: Rashford, Koundé, Raphinha, Christensen, Araujo y Bardghji.

Noticias relacionadas y más

Thiago ya había dado un paso previo de reintegración a Barcelona en su vuelta desde Inglaterra al ponerse al frente, junto a Jordi Alba, del club de fútbol de L'Hospitalet, de Tercera Federación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas