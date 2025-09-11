Lamine Yamal se abre a fondo: sobre sus orígenes, la promesa cumplida a su madre y el apuñalamiento a su padre

Lamine Yamal se ha sincerado como pocas veces ante el micrófono de José Ramón de la Morena, que le ha entrevistado para su podcast 'Resonancia de corazón'. La estrella azulgrana de 18 años habla de sus orígenes familiares, de la promesa a su madre, del apuñalamiento a su padre o de la fiesta de cumpleaños famosa.

La fama

"Me ha cambiado la vida en todo. Antes podía hacer lo que quisiera: podía salir a tomar algo con mis amigos, pero ahora nada de nada. Me acuerdo de la pretemporada de este verano en Corea, en Japón, en China, era imposible salir a cualquier sitio... pero estoy feliz".

Su infancia

"Mi madre no podía estar mucho conmigo por el trabajo, pero siempre me hacía la cena cuando venía por la noche. Me acuerdo que me compró La PlayStation 4 que para mí en ese momento lo era todo. Tuve de segunda mano la Play 2 y la Play 3 y la 4 ya fue la buena. Ahora juego mucho a la Play5. Tengo un amigo de La Masia que se llama Brian y siempre estamos jugando y lo pasamos muy bien. Yo puedo tener la mansión más grande del mundo que estaré siempre en la sala de la Play".

La compensación a la familia

"Cuando tuve dinero le pregunté a mi madre qué zona quería y eligió ella misma la casa. Tiene todo lo que podría desear. Para mí, ella es mi reina; es lo que más amo. Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio. Veo a mi madre feliz, veo que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera deseado, y eso es lo que más me hace feliz. Veo a mi padre y a mi abuela relajados en sus casas. Es todo lo que un niño podría desear".

Los orígenes familiares

"Mi abuela se coló en el bus desde Marruecos y consiguió llegar a Mataró. Empezó a trabajar en tres turnos para que mi padre pudiera venir porque se quedó en Marruecos y, cuando mi abuela hizo algo de dinero, pagó a una señora para que trajera a mi padre y a su hermana, que vinieron con 3 años. Mi madre vino de Guinea con mi abuela a Barcelona. Y mis padres se conocieron aquí, así que empezamos a vivir en una residencia de padres jóvenes, que era como un comedor y todo bien. Luego siempre hemos vivido... lo típico que un amigo tiene una casa y te deja una habitación hasta que mis padres se separaron. Entonces él se fue a vivir con mi abuela y mi madre conmigo en Granollers".

Lamine Yamal celebra su gol de penalti en Vallecas. / Manu Fernández / Ap

El sueño de futbolista

"Me hubiera gustado estudiar una carrera pero no estoy hecho para eso. Les dije a mis padres: 'si dependéis de que yo trabaje estamos jodidos. Pero, si me meto a futbolista, tranquilos porque voy a ser futbolista'. Un día llamé a mi madre y le dije: 'mamá, voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada. Voy a prepararme para el entreno de esta tarde'. Y me contestó: '¿qué te has tomado?'. Y le dije: 'si yo me centro voy a ser futbolista'. Me echaba bronca todos los días, pero llegó un punto en el que lo entendió. No les recomiendo a nadie que haga esto, pero era mi sueño y lo conseguí".

El debut

"Estaba en el juvenil y los que no jugábamos, y yo no jugaba nunca, subíamos al primer equipo el día que ellos entrenaban después de un partido. Hicimos un partido, ganamos 2-0 marqué gol y di una asistencia a Ansu. El segundo, Òscar, el hermano de Xavi, me dijo: '¿Cómo puede ser que no estés jugando?' Y yo le dije: 'Pues no sé'. Me dijo: 'tú ten calma'. A partir de ahí, fui subiendo, empecé a jugar con el Juvenil y entrenaba con el primer equipo. Me acuerdo que había un partido contra el Atlético y, justo había cambiado de representante, estaba ya con Jorge, y me dijo Santi, que es una persona de mi equipo: 'Te quieren, pero no has renovado y no saben si subirte a jugar'. Yo les dije: 'No, no, no, que yo me voy a quedar en el Barça, que no no hay ninguna duda, pero quiero jugar'. Se lo dije a mi madre pero ella me decía: 'No, que ellos son muy grandes y tú eres muy pequeño'. Ella tenía miedo, pero le dije que no se preocupara que si jugaba, iba a ser el mejor. Me convocan contra el Atlético pero no juego y en el siguiente partido, sí juego ante el Betis. Íbamos 3-0 y el Betis vio una roja, y me dije: hoy es mi día. Después del debut fui a cenar a un restaurante cerca del Camp Nou con mis padres y mi gente, y luego me fui a dormir a la Masia, pero luego no podía dormir".

Lamine Yamal celebra un gol con el Barça. / Manu Fernandez / AP

El apuñalamiento de su padre

"Estaba en el coche con mi primo Moha. Tenía el carplay puesto, que conecta el móvil a los altavoces, y me llamó mi prima, que estaba en Marruecos. Y me preguntó: ¿estás solo? Y me lo empezó a contar y también llegaron más llamadas. En ese momento yo era un niño de 16 años. Lo primero que hice fue bajarme del coche e intentar irme a la estación de tren para ir a Mataró. Imagínate que eres un niño y te dicen que han apuñalado a tu padre. Intenté subirme al tren, pero mi primo no me dejó. Le dije que me llevara a Mataró o no le volvería a hablar nunca, pero no me dejaron. Me encerraban en casa y yo intentaba salir. Fue un momento duro y al día siguiente tenía entrenamiento. Entonces llamó mi padre y me dijo que estaba bien y que estuviera tranquilo. Lo fui a ver al hospital al día siguiente y ya todo se tranquilizó".

La fiesta de cumpleaños

"No me cabreé. Al final me hizo gracia cuando intentaron mancharlo de muchas formas. Salió una señora a hablar diciendo mentiras; diciendo que yo elegía a las chicas de una forma u otra y no tenía ningún sentido. Yo pregunté a mis amigos: '¿conocéis a esta señora?' Nadie la conocía. Luego salió el tema de los camareros. Y lo que me hacía gracia es que, la misma tele que decía que me estaba burlando de ellos, los contrató para hacer otras cosas. Ellos estaban ahí trabajando. Son cosas que intentaron manchar y decir que mis fiestas... bueno, pues tendrán que esperar un poco más".

Lamine Yamal, en accion. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Balón de Oro

“No sueño con tener un Balón de Oro, sueño con tener muchos. Así se lo digo a mis amigos. Tengo la capacidad para hacerlo y si no lo consigo es porque no habré hecho las cosas bien. Y si llega seré muy feliz, pero hay que ir ganando con mi equipo”.