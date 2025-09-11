La frustración de los peñistas del Barça ante el vaivén de los estadios: "Es desesperante la forma en que nos tratan"

El anuncio el pasado martes por la tarde de que el encuentro del próximo domingo entre el FC Barcelona y el Valencia se tendrá que jugar en el Estadi Johan Cruyff cayó como un jarro de agua fría sobre los aficionados culés, que esperaban poder disfrutar, tras dos años de exilio, del nuevo Spotify Camp Nou. El retraso en la obtención de las licencias para poder abrir las puertas de la nueva casa de los culés ha afectado, más si cabe, a los peñistas, que se verán obligados a renunciar a este partido por la imposibilidad de reaccionar con tan poco tiempo. "Es desesperante la forma en que nos tratan", resume el presidente de la Confederación Mundial de Penyes del Barça, Antoni Guil, a este diario.

"El problema es de tal magnitud que hace inviable poder dar una salida rápida a las peñas. Necesitamos una organización y comunicación previa para organizar a todas las personas que se desplazan al estadio. La absoluta falta de comunicación provoca un descalabro muy difícil de resolver y nos hace sentir huérfanos, faltos absolutamente de información", afirma Guil. El anuncio escueto, verbalizado después en diversas intervenciones radiofónicas por Maria Elena Fort, vicepresidenta del club, dejaba sin opciones a los miles de peñistas que esperaban poder desplazarse a Barcelona para ver el encuentro. Sin embargo, avisan, esta situación no es nueva.

"Esta junta directiva es muy dada a la improvisación y con temas de licencias no se puede improvisar, porque no son ellos [los directivos] quienes tienen la sartén por el mango. Dar la información a cuentagotas solo provoca el enfado de la masa social", asegura en la misma línea Joaquim Vall Llosera, presidente de la Federació de Penyes de Girona Sud. Además, afirma que el desconocimiento en firme de si se podrá conseguir una localidad para el partido frente al Valencia complica todavía más las cosas. "De las 6.000 localidades, la mayoría serán compromisos, turistas y algún socio que consiga una entrada", afirma Vall Llosera.

Elevado precio de las localidades

En esa línea, gran parte de los aficionados han manifestado malestar por el precio de las localidades. "No es normal que las entradas más baratas superen los 40 euros y que pretendan que pensemos que es una recompensa para los que llevamos dos años apoyando al equipo en Montjuïc. No sabemos todavía si nos activarán los abonos en el próximo encuentro y cada partido supone un gasto que no podemos anticipar. Al menos deberían darnos información de cuándo se nos cobrará el abono, por ejemplo. Me niego a ir comprando entradas sueltas", afirma Jordi Casanova, socio azulgrana, tras renunciar a su localidad en el Cruyff ante la falta de previsión del club. Los asientos VIP, por cierto, se venden a 1.500 euros y las butacas de la llamada Honor Zone (cercana a los banquillos), a 900 euros.

Preguntado este jueves por los medios durante la ofrenda a Rafael Casanova, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que la intención de volver al Camp Nou cuanto antes es firme. “Volveremos al Camp Nou lo antes posible. Tenemos muchas ganas”, afirmó. Sin embargo, existen serias dudas que se pueda llegar a tiempo para el partido ante el Getafe del día 21, que podría volver a disputarse en el estadio Johan Cruyff. En el club tienen la esperanza de que el regreso pueda llevarse a cabo el próximo 28 de septiembre en el duelo frente a la Real Sociedad. Genera también incertidumbre el emplazamiento donde disputar la Champions, cuyo primer partido como local será el próximo 1 de octubre contra el PSG. Si el club azulgrana no logra contar con los permisos para abrir, además de la tribuna y el gol sur (la fase 1A, con 27.000 espectadores), también el lateral del campo (fase 1B, con 45.000) -requisito indispensable para la UEFA para asegurar presencia de aficionados en el tiro de cámara-, el duelo podría disputarse en Montjuïc. Pero la incertidumbre es absoluta.

La problemática viene de lejos. Desde hace años, las peñas organizan los viajes de los miembros al estadio y durante los últimos dos años vienen sufriendo una serie de complicaciones. "El cambio a Montjuïc ya redujo drásticamente la capacidad de aficionados en el estadio. Tuvimos que reorganizarnos y juntar varias localidades para conseguir que los autobuses salieran rentables. Las peñas tenemos una alta capacidad resolutiva porque, al final, lo que queremos es seguir a nuestro club. Pero sin información nos dejan sin capacidad de reaccionar", sentencia Guil.

Desde la organización de peñas afirman que la relación con el club es casi inexistente desde que llegó la junta directiva actual. "La relación de peñas con el club en el formato que ha dibujado la actual junta directiva imposibilita la relación. Ellos pretenden relacionarse con las peñas una a una y eso hace poco viable la comunicación interna entre nosotros y complica la resolución de problemas. Nuestro colectivo abarca a más de 1.250 peñas, y sin una organización de por medio va a ser muy complicado poder defender nuestros derechos como colectivo. Esta falta de comunicación debilita, disgrega y desestructura el movimiento", zanja Guil.