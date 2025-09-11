Hockey patines
España barre a Países Bajos (14-0) en el Europeo y se medirá con Francia por un puesto en la final
Aina Florenza, autora de cuatro goles, comandó el triunfo de la selección
La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, barrió este jueves a la de Países Bajos con un contundente 14-0 y selló su pase a las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Paredes (Portugal), donde este viernes se medirá a Francia.
El equipo que dirige Sergi Macià, liderado por Aina Florenza, autora de cuatro dianas, controló el encuentro de principio a fin y reafirmó su condición de favorita en su camino para revalidar el cetro continental por octava edición consecutiva.
Goles idénticos
La fase de grupos ya había evidenciado el abismo entre España y Países Bajos, y las vigentes campeonas apenas necesitaron un minuto y medio para confirmarlo. María Sanjurjo inauguró el marcador (1-0, min.1) y Aina Florenza amplió la renta con dos goles consecutivos (2-0, min.3 y 3-0, min.5).
Aimee Blackman se unió con un disparo lejano (4-0, min.8) y, poco después, Gemma Solé amplió la cuenta con dos goles casi idénticos (5-0, min.11 y 6-0, min.12) ante una defensa neerlandesa completamente desbordada.
Con el choque ya resuelto, España siguió ampliando la renta sin dar tregua. Elsa Salvanyà aprovechó sus minutos para marcar el 7-0 (min.19). Apenas un minuto después, Aina Florenza firmó el 8-0 (min.20) y María Sanjurjo añadió el 9-0 (min.23) con un gran remate. La propia Florenza cerró la primera parte con su cuarta diana (10-0, min.24), reforzando su candidatura a máxima goleadora del torneo.
Pensando en las semis
Tras el descanso, la ofensiva española no bajó el ritmo. Victòria Porta robó en campo contrario para hacer el undécimo tanto (11-0, min.25). Gemma Solé aprovechó un rechace muerto en el corazón del área para la docena (12-0, min.30) y segundos después, Mariona Colomer no falló a su cita con el gol (13-0, min.31).
Todavía hubo tiempo para que Elsa Salvanyà, adelantándose a las defensoras, anotase el segundo tanto en su cuenta particular (14-0, min.40) antes de que España echase el freno y, con el pitido final, certificase su pase a semifinales.
- ¿Aceptaría Bagnaia, como hizo Márquez, el reto de ponerse a prueba con otra moto?
- El público del Abierto de Tenis de EEUU abuchea a Trump durante el himno nacional
- Benetússer, víctima de la dana, estrena comedores donados por los Márquez
- El Barça sofoca la indignación del Valencia
- Márquez: 'La época de puerta grande o enfermería ya paso
- Una nueva protesta propalestina obliga a cancelar el final de la etapa de la Vuelta
- Pedri y Mikel Merino dirigen una escandalosa obra maestra de España en Turquía
- Recetas económicas para que el Barça supere el síndrome de los cinco minutos