Hockey patines

España barre a Países Bajos (14-0) en el Europeo y se medirá con Francia por un puesto en la final

Aina Florenza, autora de cuatro goles, comandó el triunfo de la selección

Una jugada del España-Países Bajos de hockey.

Una jugada del España-Países Bajos de hockey. / RFEP

La selección española de hockey patines, vigente campeona continental, barrió este jueves a la de Países Bajos con un contundente 14-0 y selló su pase a las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Paredes (Portugal), donde este viernes se medirá a Francia.

El equipo que dirige Sergi Macià, liderado por Aina Florenza, autora de cuatro dianas, controló el encuentro de principio a fin y reafirmó su condición de favorita en su camino para revalidar el cetro continental por octava edición consecutiva.

Goles idénticos

La fase de grupos ya había evidenciado el abismo entre España y Países Bajos, y las vigentes campeonas apenas necesitaron un minuto y medio para confirmarlo. María Sanjurjo inauguró el marcador (1-0, min.1) y Aina Florenza amplió la renta con dos goles consecutivos (2-0, min.3 y 3-0, min.5).

Aimee Blackman se unió con un disparo lejano (4-0, min.8) y, poco después, Gemma Solé amplió la cuenta con dos goles casi idénticos (5-0, min.11 y 6-0, min.12) ante una defensa neerlandesa completamente desbordada.

Con el choque ya resuelto, España siguió ampliando la renta sin dar tregua. Elsa Salvanyà aprovechó sus minutos para marcar el 7-0 (min.19). Apenas un minuto después, Aina Florenza firmó el 8-0 (min.20) y María Sanjurjo añadió el 9-0 (min.23) con un gran remate. La propia Florenza cerró la primera parte con su cuarta diana (10-0, min.24), reforzando su candidatura a máxima goleadora del torneo.

Pensando en las semis

Tras el descanso, la ofensiva española no bajó el ritmo. Victòria Porta robó en campo contrario para hacer el undécimo tanto (11-0, min.25). Gemma Solé aprovechó un rechace muerto en el corazón del área para la docena (12-0, min.30) y segundos después, Mariona Colomer no falló a su cita con el gol (13-0, min.31).

Todavía hubo tiempo para que Elsa Salvanyà, adelantándose a las defensoras, anotase el segundo tanto en su cuenta particular (14-0, min.40) antes de que España echase el freno y, con el pitido final, certificase su pase a semifinales.