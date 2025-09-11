Martí Perarnau: "Este Barça no tiene miedo, son chicos que han dejado atrás el carácter temeroso del catalán"

La muerte de César Luis Menotti, uno de los grandes filósofos del fútbol, fue la semilla que ha acabado originando 'El fútbol y su filosofía' (Editorial Córner), el libro del periodista, escritor y exatleta olímpico Martí Perarnau en el que recoge las grandes ideas detrás del juego y las relaciona con algunas de las principales ideas filosóficas de la humanidad.

Cerrada con 'Dios Salve a Pep' la trilogía en la que disecciona la evolución táctica de Pep Guardiola, Perarnau se ha alejado esta vez de la táctica para captar ideas futbolísticas mucho más puras. Las frases de hasta 30 grandes entrenadores y sabios del fútbol se entremezclan con las ideas de los grandes filósofos de la humanidad. Al fin y al cabo, escribe Perarnau, el fútbol no hizo más que emular a la filosofía.

Defiende que el fútbol son ideas, un campo de batalla de ideas de los entrenadores.

El fútbol es una batalla de ideas pensadas y creadas por los entrenadores. Ideas maduradas, cambiadas y modificadas y después ejecutadas bien o mal por jugadores de más o menos talento. Y esto tiene una gran similitud con la filosofía, cuando en la Antigua Grecia los filósofos se lanzaban las ideas y a veces hasta llegaban a las manos defendiendo corrientes de pensamiento muy diferentes.

Los detractores de Menotti le decían filósofo de manera despectiva.

El fútbol, igual que otros ámbitos, tiene a su alrededor y en su interior a gente muy buena y sabia, pero también a mucho ignorante. La parte ignorante es la que reivindica los cojones como concepto. El fútbol desde la testosterona — ‘els pebrots’ —, pensando que el hecho de ser más masculinamente agresivo te llevará a la victoria. Pero no se conocen casos de que se hayan ganado grandes títulos por cojones. Se ganan por buen juego, azar, muchas circunstancias… lo otro es un recurso de quien no sabe demasiado.

En el libro aparecen las ideas de 30 entrenadores y sabios del mundo del fútbol. No está Hansi Flick.

A Flick lo tengo en la lista de espera, como a muchos otros entrenadores modernos. Hay una cosa que he reflexionado haciendo el libro, no es que los de antes fueran más listos que los de ahora, pero sí que tenían mucho más tiempo. Los de ahora son entrenadores que no tienen tiempo, juegan cada tres días y no paran. ¿Por qué Herbert Chapman era capaz de crear y descubrir cosas nuevas? Porque tenía tiempo. Los únicos técnicos modernos que aparecen en el libro son Guardiola y Klopp, dos genios, y Ancelotti y Emery porque han escrito libros.

¿Cómo se explica el Barça de Flick?

Este es el Barça sin miedo, ha sido la gran sorpresa del año. Una sorpresa que va muy relacionada con el carácter de las personas que forman el equipo. Con el carácter de Flick, que afronta su rol de entrenador con mucha naturalidad y que asume que tiene una plantilla de cachorros insolentes. Chicos sin miedo que han dejado atrás el carácter miedoso y temeroso del catalán y han decidido que ellos juegan tal como son. Al fútbol se juega como se vive y los pueblos juegan tal como son. Pues ahora resulta que hay un grupo de jugadores que no tienen miedo en su vida personal y que se expresan de esta manera en el campo. La unión entre un entrenador con la naturalidad de Flick y estos chicos ha provocado esta ebullición.

En el libro aparece Helenio Herrera, que decía que hay jugadores con un talento innato para el fútbol. Lamine Yamal podría ser un ejemplo de ello.

En realidad todos los jugadores nacen con unas cualidades innatas y los buenos entrenadores son los que hacen aflorar este talento. Es evidente que hay un talento formidable y natural, pero muy bien orientado desde la escuela. Estos jugadores [Lamine, Cubarsí, Casadó...] salen de La Masia, la mejor escuela de formación del mundo, que los ha orientado para que potencien y saquen el talento que tienen dentro.

Pep Guardiola no se quedaba sin ganar un título desde 2017. Defiende que la lesión de Rodri lo explica en gran medida.

Para mí los jugadores estructurales son la clave de los equipos. Todo equipo tiene una estrella, pero el jugador estructural de un equipo es el que marca el ritmo. Un Busquets en el Barça, un Rodri en el City, Kroos en el Madrid, Van Dijk en el Liverpool... Y si a ello le sumas las lesiones de los cuatro centrales, el edificio colapsa. A partir del colapso ya vienen otras cosas: rendimientos puntuales que no son buenos, el miedo que agarrota a los jugadores porque no están acostumbrados a perder a menudo... Pero esto ya es más consecuencia de la causa primera.

¿Quién es el jugador estructural de este Barça?

Para mí es Pedri. La estrella es Lamine Yamal, los salvavidas Cubarsí e Íñigo y el estructural es Pedri. Cuando se va del campo en el minuto 80 las cosas cambian.

"Xabi Alonso será un gran rival de Hansi Flick" Martí Perarnau

Coincidió con Xabi Alonso cuando siguió de cerca al Bayern de Guardiola para escribir 'Herr Pep'. ¿Está preparado para entrenar al Real Madrid?

Preparadísimo. Xabi ha sido arquitecto de su destino desde hace muchos años. Tenía muy claro lo que quería ya cuando estaba jugando en el Madrid. Se fue al Bayern, y esto lo sé de primerísima mano, porque quería formarse donde quería formarse. Se formó, aprendió mucho y ya desde que se ha hecho entrenador ha seguido una carrera muy premeditada, muy diseñada por él mismo con el objetivo de llegar donde quería. Será un gran rival de Hansi Flick. El equipo no lo sé, ya se verá, pero él será un gran rival de Flick.

Ancelotti es un entrenador muy poco intervencionista - «un taoísta con cejas», escribe -. ¿Cómo es Alonso?

Xabi Alonso es participante, mucho más intervencionista que Ancelotti, que quizás es el caso más extremo de no intervencionismo. Xabi está más en la línea de un Pep, un Hansi o un Luis Enrique. Entrenadores más acostumbrados a intervenir y a proponer ideas potentes sobre el terreno de juego.

En el libro traslada a Johan Cruyff a la Antigua Grecia. Allí, rodeado de filósofos y pupilos maravillados, mantiene una batalla dialéctica con Zenón.

Johan es el número uno sin ningún tipo de discusión por parte de nadie. Para mí, los dos grandes genios de la historia del fútbol son Herbert Chapman y Johan Cruyff, los dos más profundos influenciadores de la historia del juego. Y probablemente Johan el que más, por razones históricas, temporales y de la difusión de ideas. Chapman inventó los espacios libres y la explotación de estos espacios y finalmente Johan pone la pelota en el centro del universo del fútbol. Y esto tiene una influencia radical y absoluta que marca toda la historia del fútbol.