Sonia Bermúdez se estrena como seleccionadora apelando a la "exigencia" y elude hablar de Jenni Hermoso y Mapi León

En apenas dos años, los más exitosos de su historia, la selección española de fútbol ha tenido tres entrenadores distintos. Jorge Vilda ganó el Mundial y cayó pocos días después por su alineamiento con Luis Rubiales tras la agresión sexual a Jenni Hermoso y su cruento enfrentamiento con el núcleo duro. Llegó después Montse Tomé, que ganó la Nations League y fue subcampeona de la Europa, méritos que no le sirvieron para ampliar el contrato que expiró hace 10 días. Y, ahora, Sonia Bermúdez recoge el testigo con dos retos claros: la Nations League de este otoño y el Mundial de Brasil 2027, en el que España defenderá el título conseguido en 2023.

La etapa de la exfutbolista vallecana ha arrancado oficialmente este miércoles, con su presentación y la de su equipo técnico en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Un acto en el que su palabra estrella ha sido "exigencia", apuntando a esos dos grandes objetivos deportivos, y en el que ha eludido las temas más espinosos, sobre todo los que tienen nombres y apellidos.

Sonia Bermúdez durante su presentación como nueva entrenadora de la selección absoluta femenina en sustitución de Montse Tomé. / Rodrigo Jimenez / EFE

Silencio con Jenni y Mapi

Nada ha dicho sobre Jenni Hermoso, más allá de tildarla como "leyenda" y recordar que fue compañera suya en el Rayo, el Barça y la selección, y sus opciones de regresar con la selección después de que Montse Tomé decidiera no contar más con ella. Tampoco sobre Mapi León, la única de las 15 mujeres que se rebeló contra Jorge Vilda en 2022 que no ha vuelto a declararse seleccionable.

"Me imagino que el seleccionador de Suecia estará viendo la rueda de prensa y no quiero darle pistas. Hablaremos con las jugadoras cuando dé la primera lista", se excusó Bermúdez, apelando a quien será el rival de España en las semifinales de la Nations League el 24 y el 28 de octubre. Sobre las jugadoras, se limitó a decir que ha hablado con "algunas", si entrar en más detalles.

Un argumento pobre que acompañó con el de su voluntad de centrar su comparecencia en el arranque del proyecto y la presentación del resto de su 'staff': Iraia Iturregi como segunda entrenadora; Carlos Sánchez como entrenador de porteros; Blanca Romero y Edu Caro como preparadores físicos; y Julen Itxaso y Adrià Millán como analistas y asistentes.

Bermúdez se reivindica

Sí quiso Bermúdez reivindicarse ante quienes han criticado su falta de experiencia en los banquillos de élite. "He jugado 20 años al máximo nivel en las mejores ligas y he disputado una Eurocopa y un Mundial. Eso te da un bagaje para sentarte hoy aquí. Cuando me retiré, tuve opciones de entrenar en Primera, pero tomé el camino de formarme en la base. Podría haber elegido otro camino, pero elegí este y no me arrepiento de ello", señaló la seleccionadora, recordando también las dos Eurocopas sub'19 (2023 y 2024) que figuran en su palmarés como entrenadora.

En el acto también participó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que le entregó una camiseta con su nombre y un 2027, año en que vence su contrato, y en el que tuvo guiños claros para ellas y, sobre todo, para sus jugadoras: "España quiere seguir en la excelencia, en lo más alto. La RFEF pondrá todos sus medios a tu alcance, de tu equipo y de tus jugadoras".

Foto de familia durante la presentación de Sonia Bermúdez. / Rodrigo Jimenez / EFE

Reconocimiento de Montse Tomé

"Ahora la RFEF hace un esfuerzo espectacular para que no nos falte de nada", confirmó Bermúdez, apelando a las diferencias con su etapa como jugadora de la selección. "Lo ha dicho el presidente, con cualquier cosa que les demandemos nos van a ayudar", enfatizó.

Tanto Bermúdez como Louzán elogiaron el trabajo realizado por Tomé en estos dos últimos años al frente de las campeonas del mundo, si bien la nueva seleccionadora dijo no haber hablado con ella "recientemente". "Comenzamos de cero", insistió, sabiendo que la exigencia competitiva, pese al baile de entrenador de los últimos tres años, están por las nubes.