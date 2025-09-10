Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Haaland marca un repóker en la escandalosa goleada de Noruega a Moldavia

Haaland celebra uno de sus cinco goles ante Moldavia.

Haaland celebra uno de sus cinco goles ante Moldavia.

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Erling Haaland, delantero del Manchester City, anotó cinco tantos este martes en la goleada de Noruega a Moldavia (11-1), que con esta victoria dio un paso de gigante hacia su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El cuadro que dirige Stale Solbakken pasó por encima de Moldavia en la primera parte (5-0) en un partido en el que también anotó Martin Odegaard, quien además repartió dos asistencias, y en el que Thelo Aasgaard hizo un póker.

El delantero del Manchester City alcanzó un nuevo récord: superar los goles que ha marcado vistiendo la camiseta de su combinado nacional respecto al número de partidos que ha disputado con ella, 48 tantos frente a los 45 encuentros que ha jugado.

Con esta victoria, Noruega se sitúa todavía más líder con 15 puntos, a seis de Italia, aunque los transalpinos han jugado un partido menos. Haaland y su selección quieren estar en el Mundial de 2026 a toda costa y de hecho ya tienen casi un pie en él.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas