Haaland marca un repóker en la escandalosa goleada de Noruega a Moldavia

Erling Haaland, delantero del Manchester City, anotó cinco tantos este martes en la goleada de Noruega a Moldavia (11-1), que con esta victoria dio un paso de gigante hacia su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

El cuadro que dirige Stale Solbakken pasó por encima de Moldavia en la primera parte (5-0) en un partido en el que también anotó Martin Odegaard, quien además repartió dos asistencias, y en el que Thelo Aasgaard hizo un póker.

El delantero del Manchester City alcanzó un nuevo récord: superar los goles que ha marcado vistiendo la camiseta de su combinado nacional respecto al número de partidos que ha disputado con ella, 48 tantos frente a los 45 encuentros que ha jugado.

Con esta victoria, Noruega se sitúa todavía más líder con 15 puntos, a seis de Italia, aunque los transalpinos han jugado un partido menos. Haaland y su selección quieren estar en el Mundial de 2026 a toda costa y de hecho ya tienen casi un pie en él.