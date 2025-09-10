La demanda de los socios para el Barça-Valencia supera la oferta del Johan Cruyff y habrá sorteo

Emisarios de LaLiga visitaron este miércoles el estadio Johan Cruyff. Se trataba de certificar que cumple los requisitos mínimos para albergar un partido de Primera División. Es un estadio pequeño y tampoco eran necesarias grandes actualizaciones, así que no fue una revisión larga. El Barça-Valencia del domingo, ya con todos los visto buenos necesarios, se convertirá por primera vez en el escenario de un partido oficial del primer equipo. Es el último giro del vodevil sobre el retorno al Camp Nou, en realidad una película de tiros al pie de la directiva desde hace meses, con plazos incumplidos, prisas mal explicadas y tensiones internas.

Que el Barça-Valencia se juegue en el Johan Cruyff es la constatación de un fracaso de todos los planes de la directiva, exigida a retornar cuanto antes al Camp Nou. Para cumplir con la promesa de rapidez al designar a la constructora Limak, para elevar el rendimiento de explotación del Estadi y para hacer frente a los compromisos financieros del Espai Barça. De momento, el regreso no tiene fecha y el desafío inmediato de la junta es cómo repartir los pocos miles de pases disponibles en un recinto para 6.000 personas. Hay que descontar a los asientos VIP y compromisos varios.

Sin información precisa

Los 16.151 socios abonados fieles de Montjuïc empezaron este miércoles a inscribirse por zonas. Tienen de margen hasta este viernes a las diez de la mañana. Ya el primer día se sobrepasó la oferta disponible, así que, como cabía esperar, habrá sorteo, según avanzó Rac1. No se ha especificado de cuántas localidades se destinan a los socios. Maria Elena Fort, la portavoz de la directiva que acudió a un par de emisoras para intentar aclarar algo del caos con las obras del Camp Nou, tampoco supo decir el número exacto o aproximado.

El Barça ya jugó el trofeo Joan Gamper en el Estadio Johan Cruyff. / Quique García / EFE

Los precios para los socios van de los 42 a los 78 euros. Las entradas VIP, con precios dinámicos, empezaron a 550 euros y este miércoles sobrepasaban los 1500. Un paquete de 290 entradas ha sido reservado para la afición del Valencia, a 30 euros cada una. Sí, un seguidor valencianista pagará menos que uno barcelonista. El club ché se había puesto en posición de guerra al interpretar, por el comunicado azulgrana, que no recibiría ningún pase, pero una conversación entre las dos entidades sofocó el amago de incendio institucional.

A la par que prepara el Johan Cruyff para el domingo, el FC Barcelona mantiene el suspense sobre dónde se disputarán los próximos encuentros, ante el Getafe el 21 de septiembre, la Real Sociedad el día 28 y el PSG de Champions el 1 de octubre. El Camp Nou sigue siendo la esperanza interna, pero el club no ha enviado aún al Ayuntamiento de Barcelona el Certificado de Final de Obra parcial para abrir para 27.000 espectadores. Cunde, pues, el escepticismo. Quizá habrá otro partido en el Johan Cruyff, quizá habrá que volver a Montjuïc.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona. / FCB/FCF / Europa Press

Fort indicó en sus comparecencias radiofónicas que las obras de los dos anillos de Tribuna, Gol Norte y casi Lateral están ejecutadas y el club está pendiente de la validación documental y burocrática, y que desde dentro se ve un campo en el que se podría jugar perfectamente. Eso dijo.

Tiempo en contra

El tiempo juega en contra de la tesorería del Barça. Explicó el Que t’hi jugues, de la cadena SER, que el club debe empezar a pagar en diciembre los intereses del préstamo de 1.450 millones de Goldman Sachs. El primer plazo es de 44 millones. En diciembre de 2026 será de 94.

El acuerdo con Spotify también alienta las prisas. Ahora mismo la plataforma musical paga 5 millones de euros por el nombre del estadio. Una vez completadas las obras en un 90%, Spotify pasará a pagar 20 millones anuales durante 20 años. Cada día que pasa se pierde dinero.