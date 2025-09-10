Los compromisos económicos que explican las prisas del Barça por volver al Camp Nou

Desde el día que empezaron las obras la directiva de Joan Laporta mostró prisas por retornar al Camp Nou. A nadie escapa que el rendimiento económico de explotación del nuevo Estadi, con sus 105.000 espectadores previstos una vez acabado, es muy superior al de Montjuïc y no digamos ya en el Johan Cruyff, donde el primer equipo jugará en competición oficial por primera vez el domingo ante el Valencia.

Como bien se sabe, los plazos del regreso parcial se han ido alargando, con promesas solemnes incumplidas. Pero el FC Barcelona no puede esperar mucho más, bajo riesgo de consecuencias importantes a la tesorería del club.

Joan Laporta, en una curiosa escena de hace pocos días, haciendo la siesta sobre el nuevo césped del Spotify Camp Nou. / EL PERIÓDICO

La más urgente parecía la activación de los asientos VIP y la computación de los 100 millones, tan necesarios para cuadrar el fair play financiero. Pero hay más motivos para tanta prisa y algunos los ha desvelado el programa 'Que t'hi jugues', de la cadena SER.

Tiene el FC Barcelona unos compromisos con Goldman Sachs, el banco de inversión norteamericano que lidera la financiación del Espai Barça de 1.450 millones, que debe atender en cuanto se vuelva al Estadi. Esos pueden esperar, pues, cosa que no sucede con los intereses. Y estos intereses se deben empezar a pagar en diciembre. El primer plazo es, según la SER, de 44 millones. En diciembre de 2026 será más del doble, de 94.

Sobre los asientos VIP

Con Goldman Sachs existe el compromiso de tener listos el 1 de enero los palcos VIP, ese doble anillo entre la segunda y la tercera gradería que, seguro, no se llegará. Simplemente porque ni siquiera se ha empezado la tercera gradería. Informa la SER que este cláusula se está renegociando.

Estado de las obras del Camp Nou hace un par de semanas. / Judit Caritel / Europa Press

Respecto a los asientos VIP firmados con New Era, situados detrás de los banquillos, el Barça no sufre por el cobro. El 15 de mayo el club y la compañía del empresario moldavo acordaron la disponibilidad de los 350 asientos juegue donde juegue el equipo. O sea, si se vuelve a Montjuïc o al Johan Cruyff se podrán activar. Cada asiento cuesta 21.500 euros. New Era ya avanzó 28 de los 70 millones por su explotación durante 30 años. Los otros 30 corresponden a la empresa catarí Forta Advisors.

Dos conciertos mínimo

El acuerdo con la compañía Spotify sí que imprime prisa al FC Barcelona. Ahora mismo la plataforma musical paga 5 millones de euros por el nombre del estadio. Una vez completadas las obras, Spotify pasará a pagar 20 millones anuales durante 20 años. Y por completadas las obras se entiende que puedan entrar 94.500 espectadores y Spotify disponga del 90% de los activos patrocinables, esto es, banquillos, videomarcadores, anillo, las sillas de las gradas de gol, las puertas, las pasarelas y la fachada misma del estadio. Son en total 15 activos.

En el acuerdo consta que si el Camp Nou no está acabado en julio de 2028, Spotify puede cancelar unilateralmente el contrato, que es de 20 años, o sea, hasta 2046. Según este contrato el Barça le garantiza la organización de un mínimo de dos conciertos por temporada, en viernes o sábado, sin pago de ningún alquiler.