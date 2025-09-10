El Barça sofoca la indignación del Valencia

El FC Barcelona ha sofocado un amago de incendio en el Valencia por la falta de entradas para sus seguidores de cara al partido del domingo en el estadio Johan Cruyff. Interpretó el club valencianista que no iba a recibir ninguna de las 6.000 disponibles y que LaLiga avalaba que el club azulgrana, por "circunstancias atípicas", no estaba adherido a la obligación de garantizar ninguna a aficiones visitantes.

El Valencia estaba dispuesto a tomar una medida recíproca de cara al encuentro de vuelta, no dar ni una localidad para los seguidores barcelonistas. Una negociación a última hora del martes entre las dos instituciones arregló el desaguisado. Al final, el Valencia dispondrá de 290 entradas.

En un comunicado posterior al anuncio de que el partido se disputaría en el recinto reservado al filial, el juvenil A y el equipo femenino, el FC Barcelona indicó que dada la capacidad de solo 6.000 asientos del Johan Cruyff se procedería a un sorteo entre los 16.151 socios abonados que completaron las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuïc, previa petición de querer atender al encuentro.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona. / FCB/FCF / Europa Press

Los socios podrán inscribirse entre hoy y el viernes hasta las diez de la mañana para acceder a una entrada nominal e intransferible y, si la demanda supera la oferta, se procederá a un sorteo por zonas. No se especificó en el comunicado a cuántas entradas de las 6.000 podrían acceder los socios azulgranas. Los precios van de los 42 a los 78 euros.

Sin información precisa

Maria Elena Fort, la portavoz de la directiva que acudió anoche a un par de emisoras para intentar explicar algo del caos con las obras del Camp Nou, tampoco supo decir el número exacto o aproximado. Aclaró que había que reservar algunos asientos para patrocinadores y para entradas VIP, las cuales empezaron vendiéndose a 550 euros y ya hoy ascendían a 1.500.

Avanzó, eso sí, que la afición del Valencia recibiría un paquete, que hoy se ha sabido que serán de casi 300. En las dos anteriores temporadas, el Valencia dispuso para el estadio de Montjuïc, con una capacidad de cerca de 50.000 espectadores, de sendos paquetes de 323 y 339 entradas.

En cualquier caso, la perplejidad en Valencia por tener que jugar en un campo impropio de la Primera División se transmitió a través del jugador Diego López. "Me parece algo increíble que a cinco días todavía no se supiera dónde jugaremos. Se tenía que haber resuelto hace tiempo tanto por el equipo como por los aficionados”, dijo.