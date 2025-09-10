El Barça pone precio a las entradas para el partido contra el Valencia en el Johan Cruyff

El FC Barcelona oficializó este martes que disputará el primer partido como local de la temporada en el Estadi Johan Cruyff. Un enfrentamiento, contra el Valencia de Carlos Corberán, que obliga al club azulgrana a adaptar la asistencia de público de cara a este domingo en el estadio del filial culé, con un aforo reducido de 6.000 espectadores. Por eso, mientras aún trata de obtener el Certificado de Fin de Obra (CFO) con el objetivo de reabrir el Spotify Camp Nou, la entidad anunció que para la jornada cuatro de Liga solamente podrán asistir "los 16.151 socios y socias que tuvieron abono, durante las dos temporadas completas en el Estadi Olímpic Lluís Companys".

Estos "deberán inscribirse por zonas, ya que la asignación de localidades se realizará a través de un sorteo por zona": "Solo los socios y socias que resulten agraciados se les cobrará la entrada una vez se oficialicen los resultados del sorteo", afirma el comunicado emitido este martes por parte del FC Barcelona. De esta manera, para efectuar la compra los simpatizantes interesados podrán solicitar las entradas a través de un formulario disponible en la página web oficial del club. Este estará disponible a partir de las 10:00h de este miércoles, día 10 de septiembre, hasta la misma hora, del viernes día 12.

"La solicitud se podrá hacer de manera individual o conjunta, agrupando hasta cuatro socios y socias", subraya el club sobre unas entradas, cuyos precios oscilan entre los 42 euros —para la zona del Gol Norte y Sud— y 78 en el caso de la tribuna. Asimismo, el público en general también tiene disponible asientos VIP de Tribuna que ya ha subido hasta los 1.000 euros, desde que se pusieron a la venta este martes a las 19:30h.

Por otro lado, el club especifica que las entradas serán nominales e intransferibles, así como que "si la demanda superase el número de entradas disponibles, el día 12 de septiembre, a las 10 h de la mañana, se llevará a cabo el sorteo y, posteriormente, se enviará la comunicación de resultados a la dirección de correo electrónico informada en el formulario de inscripción". "Los socios no agraciados también recibirán la notificación correspondiente", concluye el escrito.

El Valencia dispone de 290 entradas

Por lo que respecta al Valencia, el club anunció este miércoles mediante comunicado que sus aficionados pueden adquirir las entradas como público visitante "por un precio de 30 euros". Los simpatizantes ches contarán con un total de 290 localidades para el partido correspondiente a la jornada cuatro de la Liga. "Cada persona podrá comprar un máximo de dos entradas. Son personales e intransferibles", manifiesta el conjunto valenciano.