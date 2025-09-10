Ni en el 125º aniversario, ni en febrero para la segunda vuelta, ni el clásico de mayo, ni el trofeo Joan Gamper, ni tampoco el primer partido oficial de la temporada 2025-26. El Spotify Camp Nou aún no está listo para acoger partidos, cuenten lo que cuenten los medios amigos, muestren los videos que muestren, esos que se siguen creyendo sus mentiras. Y eso provocará que el Barça-Valencia del domingo se juegue en el estadio Johan Cruyff, ante solo 6.000 personas.

Es el último engaño, el último timo, la última falsedad de Joan Laporta y su junta de familiares, amigos y recomendados. Y, por descontado, es la enésima vez que la gente que gobierna el Barça de esta manera tan peculiar dice una cosa y hace otra. Es el Barça del sí, pero no llevado a su máxima expresión, es decir, al ridículo más absoluto, sin defensa alguna.

Han pasado cuatro años y 187 días desde que Joan Laporta y su junta directiva tomasen posesión de la presidencia del FCBarcelona, con el apoyo de varios millonarios amigos, pues ellos no habían pensado que tenían que avalar (“cuando gane las elecciones, tendré cola de banqueros para avalar”, le dijo Laporta a José Elías) y el ‘mès que un club’ sigue, un verano más, sin ‘fair play’ financieron, sin el 1x1 y sin ofrecer a sus socios y propietarios el balance de la pasada temporada, que concluyó el 30 de junio.

Joan Laporta, en el video donde aseguró que el Gamper se jugaría en el Spotify Camp Nou. / FCBARCELONA

Lo que ha ocurrido durante los últimos días ha sucedido, por desgracia, demasiadas veces, tantas como para creer que estamos frente a una gestión poco profesional. Todo, absolutamente todo, es pura improvisación en el Barça y, aunque van saliendo a trompicones, lo cierto es que el Barça del ‘sí, pero no’ ha sido una constante desde antes de que Laporta ganase las elecciones.

Sí, pero no: El candidato Joan Laporta se compromete a que, si sale elegido presidente, renovará a Leo Messi “con un asadito”. Pero no, Laporta salió presidente y la ‘Pulga’ salió llorando del Barça.

Sí, pero no: Preguntado, en campaña, si tenía preparado el aval, Laporta dijo que sí. Bueno, pues no, no lo tenía, ni él ni muchos de los suyos, hasta que aparecieron millonarios como José Elías y Jaume Roures, con carretillas de millones, para hacerle presidente.

Sí, pero no: No solo eso, sino que la mayoría de directivos tampoco tenían con qué hacer frente a los intereses de ese aval. De ahí que aceptasen, como destapó Toni Frieros en El Periódico, un préstamo especial de ISL para hacer frente a todos esos gastos (con el visto bueno del ‘compliance’).

Todo empezó con la promesa de que Joan Laporta renovaría a Leo Messi "con un asadito" y continuó con la afirmación de que tenían listos los avales y suerte tuvo el presidente de los millones de sus amigos José Elías y Jaume Roures, suerte.

Sí, pero no: No deja de causar cierta perplejidad que la directiva que no tenía dinero ni patrimonio para avalar y acceder a sus cargos, cuatro años y medio después, avalen por 7 millones de euros.

Sí, pero no: Se presentaron a las elecciones para hacer un servicio al Barça, para dedicarle los mejores años de sus vidas. Sí, pero no, pues nada más llegar cambiaron el Código Ético para poder contratar a familiares. Y, luego, amigos, muchos amigos.

Sí, pero no: Cerramos la asamblea de socios compromisarios, la hacemos telemática, concedemos intervenciones de solo dos minutos, pero no, al economista de cabecera le concedemos ocho minutos para que convenza a los socios, camuflado en un despachito contiguo.

Sí, pero no: Tenemos unas normas muy claras y estrictas para el concurso del Espai Barça, pero no, porque las modificamos para que pueda acceder a él un constructora (casi) desconocida, que jamás ha hecho un estadio de esas dimensiones. Y así le va al Barça.

Sí, pero no: No tenemos un euro, no cuadramos los números, las cuentas son cuestionadas por el auditor, pero le perdonamos un millón de euros diario a la constructora porque se está portando maravillosamente bien, aunque no cumpla los plazos de entrega. A día de hoy, la sanción a Limak asciende a 285 millones de euros, la solución a todos (y más) problemas del Barça.

Sí, pero no: Anunciamos a bombo y platillo, por prensa, radio y televisión, con un video la mar de chulo en plan ‘timbaler’ del Bruc, que regresamos al Spotify Camp Nou, pero no, no regresamos. Y, luego, justificamos el numerito diciendo que era para presionar, si no presionas no avanzas.

Una imagen de las obras del nuevo Spotify Camp Nou. / FCBARCELONA

Sí, pero no: Decimos que estamos negociando con Nike y logramos el mejor contrato del fútbol mundial (cosa que, luego, cambió, ya no lo es), pero no, tenemos que contratar a un comisionista que se lleva 50 millones de euros y eso que el Barça y Nike llevan 27 años siendo amigos.

Sí, pero no: Hacemos las cuentas estupendamente bien, pero no, no se harán tan bien cuando la UEFA sanciona al Barça con una multa de 60 millones de euros, de momento y de forma inmediata, a pagar 15 millones, por no cumplir el ‘fair play’ financiero.

Sí, pero no: El Barça se pasa el día, la semana, el mes, los años, maldiciendo la herencia recibida, incluso cuatro años y medio después ahí siguen, pero no recuerda que el excelente equipo que dirige Hansi Flick es tan bueno, precisamente, por la herencia recibida.

Sí, pero no: Escogemos a uno, dos y hasta tres auditores para que supervise las cuentas, pero como no nos gusta cómo lo hace o lo que relatan en sus informes, buscamos a otro inmediatamente. Tres auditores diferentes en cuatro años: Ernst&Young, Grant Thornton y Crowe.

Sí, pero no: Laporta llegó a la presidencia del FCBarcelona con el mejor CEO posible; sí, pero no porque, como ocurre con varias decenas de profesionales, se va, abandona su puesto porque le resulta imposible trabajar con el presidente y sus amigos.

No deja de ser curioso y alarmante, aunque nadie se llevó las manos a la cabeza, que el estupendo CEO que habían contratado se fuese por la puerta de atrás, como extraño, raro e inexplicable es tener tres auditores ¡en cuatro años!

Sí, pero no: Cambiamos los Estatutos del club para ser más solidarios que nadie, pero no, porque firmamos un acuerdo de patrocinio con el Congo, uno de los países que España recomienda no viajar por su inestabilidad y con mayor número de violaciones de mujeres y niños.

Sí, pero no: Tanto el presidente Joan Laporta como su vicepresidenta Elena Fort maltrataron a anteriores directivas por coger el dinero de Catar y, ahora, abren los brazos y sus arcas al Congo. Sí, pero no, ahora las circunstancias han cambiado.

Sí, pero no: Dicen que los socios son (aún) los dueños del club, pero no explican quienes son los 21 inversores del Espai Barça, que, según las 450 páginas de los fondos de titulación publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), podrían quedarse con parte del club si no cobran.

Sí, pero no: De no haber suspendido, ‘sine die’, el artículo 67 de los Estatutos, que obliga a dimitir a la junta en caso de acumular dos ejercicios con pérdidas o dos años con un ratio de endeudamiento superior a multiplicar por dos el EBITDA, Joan Laporta y su junta correrían peligro de tener que dimitir.

Joan Laporta, en una curiosa escena de hace pocos días, haciendo la siesta sobre el nuevo césped del Spotify Camp Nou. / EL PERIÓDICO

Sí, pero no: Aseguran que les gusta la Grada d’Animación, pero no, no es cierto. Con excusas de mal pagador (y nunca mejor dicho: 21.000 euros), la hacen desaparecer y hasta idean una artificial, muy artificial, casi falsa.

Sí, pero no: Como nos faltan profesionales de nivel, entregamos la gira asiática a un amigo del asesor presidencial y por poco acaba en desastre. Eso sí, al regreso nos arrepentimos, pero el lío (y ridículo) ya está en todos los medios de comunicación del mundo.

Sí, pero no: Después de pregonar que el Barça está a la vanguardia de la tecnología más moderna y fardar de que los partidos de la gira se verán a través de la plataforma Culers Premium, el caos es apoteósico y acabamos regalando la visión. Más sí, pero no.

Sí, pero no: Damos por seguro, por hecho, que Leo Messi será la estrella, en la fiesta del Liceo, del 125 aniversario de la fundación del club, como dimos por seguro el fichaje de Nico Williams. Pero, no, no vinieron ninguno de los dos.

Sí, pero no: La asamblea aprueba un nuevo Palau en el Espai Barça, pero no, nadie sabe dónde está, ni con qué dinero se construirá, ni siquiera si se construirá.

Sí, pero no: Expedientamos al capitán Marc-André Ter Stegen, sin razón oficial, documentada, alguna y le retiramos la capitanía, pero no, solo era una manera de presionar, como el regreso al Sportify Camp Nou.

Sí, pero no: Sin olvidar el mayor ‘sí, pero no’ de esta historia interminable cuando el presidente Joan Laporta dijo, el 23 de septiembre de 2024, que “no estamos en la regla del 1x1 porque no hemos querido”. Y ahí siguen, sin querer.