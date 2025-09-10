Eurobasket 2025
Alemania se carga a Doncic (99-91) y se cita en semifinales con Finlandia
Los germanos, dirigidos por Álex Mumbrú, batieron a Eslovenia a pesar de los 39 puntos y 10 rebotes de la superestrella.
Las selecciones de baloncesto de Alemania y de Finlandia han pasado este miércoles a las semifinales del Eurobasket masculino, cuyos cruces por el podio se están disputando en Riga (Letonia), gracias a sus triunfos respectivos ante Eslovenia por 99-91 y contra Georgia por 93-79.
Desde el principio, Luka Doncic cargó con la responsabilidad de su selección de cara al aro y lo demostró a 2:57 para concluir el primer periodo, pues el marcador reflejaba un empate a 17 y el base de Los Angeles Lakers enlazó triplazo, rebote y asistencia para cuajar un parcial de 2-10.
Pese a ir 21-32 abajo después de ese cuarto inaugural, los vigentes campeones del mundo iban a continuar en la 'pomada' siempre que Franz Wagner encontrase inspiración ayudado por Dennis Schröder en el juego exterior y por Daniel Theis en el interior. Los pupilos de Álex Mumbrú, sin dar órdenes pese a estar el banquillo, regresaron así a la pelea.
Amenaza frenada
Aunque Eslovenia siempre aguantó por delante en el tercer periodo, un triple de Tristan da Silva desde el centro de la cancha cerró el minuto 30 justo sobre la bocina y anímicamente espoleó a sus compañeros, que en el arranque del cuarto acto voltearon el escenario (77-74) y sujetaron la amenaza de Luka Doncic y de Klemen Prepelic desde el perímetro. La estrella de la NBA acabó con 39 puntos y 10 rebotes, que resultaron insuficientes.
En los últimos compases, los teutones gestionaron mejor el encuentro y finalmente sellaron la victoria para avanzar a una 'semis' donde el próximo viernes (16.00 horas) se verán las caras con Finlandia. Por el otro lado del cuadro, Grecia y Turquía se enfrentarán el mismo día (20.00 horas) para buscar la otra libre en el partido por el título.
